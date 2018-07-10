南港女模案程宇判無期徒刑免死 士林地院說明判決理由

2018-07-10 12:12 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



程宇涉嫌性侵、殺害陳姓女模，遭士林地檢署依強制性交、殺人等罪起訴，求處最重之刑。士林地方法院一審今天宣判，依強制性交而殺人等罪，判處程男無期徒刑，仍可上訴。士林地院行政庭長林庚棟說明判決理由。

性侵殺害南港女模，嫌犯程宇判無期徒刑，免死。士林地院行政庭長林庚棟(圖)說明判決理由。記者林俊良／攝影 分享 facebook