親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬英九三中案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

扯！性侵後勒斃女模 法官竟認證「手段並非殘暴」

強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚接觸陸地 東北部首當其衝

檢察官辦兒少性侵案 監委調查程序有無違失

2018-07-10 12:13中央社 台北10日電

監察委員楊芳婉今天申請自動調查花蓮地檢署檢察官偵辦兒少性侵害案件，涉及違反偵訊程序等違失；此外，也申請自動調查檢察機關偵查外籍家庭女看護遭性侵案件，有無違失。

監察委員發布新聞稿指出，根據申訴，台灣花蓮地方檢察署檢察官偵辦女童遭性侵害案件，缺乏性別意識，疑對被害女童為不當誘導訊問，又未依「性侵害犯罪防治法」規定指派社工人員陪同在場陳述意見，逕為不起訴處分，涉有違反偵訊程序的違失，楊芳婉申請自動調查。

楊芳婉表示，花蓮地檢署檢察官偵辦該兒少性侵案件，除相關偵查程序疑有不當外，法務部檢察官評鑑委員會又以違反程序未達「情節重大」，而決議請求不成立，也疑涉有欠缺性別意識之結構性迷思等瑕疵，將深入調查程序有無失當等。

此外，對於財團法人民間司法改革基金會向監察院陳訴，台灣橋頭地方檢察署檢察官偵辦外籍家庭女看護遭性侵案件，未就移送之「利用權勢性交罪」做調查，且就是否違反被害人意願的調查及認定，都涉有認事用法、程序不當及性侵迷思的違失；而檢察官評鑑委員會就此違失竟決議不付評鑑，也涉有欠缺性別意識的瑕疵等情形，就這起性侵案件的調查及認定於法有無違誤，楊芳婉認有調查了解的必要，已申請自動調查。

新聞稿指出，這起案件是有關外籍家庭女看護遭雇主性侵害案件的類型，檢察官偵查作為是否著重於「利用權勢性交」做調查？偵查程序是否違反相關法令規定，及有無陳情人所指訴，未等帶被害人之「心理衡鑑」報告結果，就草率為不起訴處分？相關問題將進一步調查釐清。

看護司法改革

相關新聞

逢甲商圈大爆炸3死13傷 檢方起訴瓦斯行員工

2018-07-10 11:56

張榮味入獄支持者聲援 他語帶輕鬆說：心情調適好了！

2018-07-10 11:45

台中茶行命案砍殺老闆娘17刀 兇嫌判無期徒刑

2018-07-10 11:34

鶯歌虐童兇手判死 合議庭認為無期徒刑會輕縱

2018-07-10 11:21

南港女模命案被告判無期 檢方：絕對上訴到底

2018-07-10 11:20

免死！性侵殺害南港女模 嫌犯程宇判無期徒刑

2018-07-10 11:03

鶯歌女童虐死案 莊嘉億判死、莊母無期徒刑

2018-07-10 10:21

7旬翁酒後騎機車自撞電桿 還被查出無照判2月

2018-07-10 10:11

檢方憑判決主文執行張榮味入監 學者：違反執行程序

2018-07-10 09:52

「凶手死百次都不足惜」 女模父母夜夜啜泣求法官判死

2018-07-10 09:26

程宇性侵殺女模棄屍廢棄商場 法院今早11點宣判

2018-07-10 09:02

外島台商賣糖給北韓 疑做為火箭推進器

2018-07-10 01:29

台商涉北韓交易 檢漏夜偵訊

2018-07-10 00:28

當庭遭辱、潑水 法官哽咽了

2018-07-10 00:19

查緝人員翻山34公里 活逮山老鼠

2018-07-10 00:11

涉詐7億 台灣民政府6人起訴

2018-07-10 00:10

聲請延後執行被駁回 張榮味今天入獄

2018-07-10 00:07

線上遊戲未揭露中獎率 八月開罰

2018-07-09 23:48

藏附引芯煙火球被起訴 男判無罪

2018-07-09 23:38

中市教局前主任 涉索賄判6年

2018-07-09 23:27

台灣民政府吸金7億 秘書長林志昇夜間收押禁見

2018-07-09 23:04

富商小吃部爛醉遭友設局 醒來竟多2千萬債務

2018-07-09 22:57

台商疑運糖助北韓 北檢跨海搜索

2018-07-09 22:56

七旬老婦騎單車迎面撞公車 腦血腫西瓜卻沒破

2018-07-09 21:08

詐騙交保不會重判？ 男子被判12年上訴繼續羈押

2018-07-09 18:24

柯P、立委紛對死刑執行表態 法務部：無時間表

2018-07-09 18:24

影／險泅6米深潭躲落石 查緝人員溯溪踩石34公里勇逮山老鼠

2018-07-09 17:11

陳盈潔涉教唆罪 向法官訴苦：商演都沒了！

2018-07-09 16:44

男子當庭朝法官潑水咆哮 還罵「你又不是包青天！」

2018-07-09 16:08

關車庫門不讓亂停者取車 律師：頂多強制罪也不會起訴

2018-07-09 15:51

獨／外島台商與北韓交易 檢調跨海大搜索

2018-07-09 15:23

超跑隧道飆速釀2死 富二代清醒做筆錄遭限制出境

2018-07-09 15:12

男開車中風釀2死2傷 未獲法官同情判他1年8月

2018-07-09 14:43

林朝松卸下檢察長 再提告黃越宏誹謗

2018-07-09 14:34

台灣民政府吸金案 6人起訴

2018-07-09 14:34

吸金7億「政治老鼠會」 受害會員還想拉檢察官入會

2018-07-09 13:47

痛下殺手還不罷休？分屍加害人冷血背後的思考

2018-07-09 13:20

走私109把槍枝足可配備一個步兵連 主嫌被求最重刑

2018-07-09 13:03

億圓富案外案 副總妻誹謗自救會會長判拘役40日

2018-07-09 12:10
看更多

熱門文章

工程師入侵他人住宅停車掀波 屋主：警察被威脅要處理

2018-07-09 17:42

真扯！南科工程師相中鄰居車庫未關 逕行停車遊台北

2018-07-09 20:14

男子捧硬幣繳3千元罰鍰 警要求點收反制「鯛民」

2018-07-09 14:58

男子當庭朝法官潑水咆哮 還罵「你又不是包青天！」

2018-07-09 16:08

母狂吃只留2口給兒女 他心疼請客被男童1句話惹哭

2018-07-09 17:27

三中案馬英九遭起訴求重刑 檢方痛批飾詞狡飾

2018-07-10 10:35

關車庫門不讓亂停者取車 律師：頂多強制罪也不會起訴

2018-07-09 15:51

三中交易案 北檢依背信等罪起訴馬英九等6人

2018-07-10 10:15

馬英九三中案恐遭起訴 北檢今偵結對外說明

2018-07-10 09:31

台大生被詐騙17987元「一起救白痴」諧音讓他氣炸

2018-07-09 16:27

大里工廠大火連燒4家 幸無人傷亡

2018-07-09 13:46

超跑隧道飆速釀2死 富二代清醒做筆錄遭限制出境

2018-07-09 15:12

出獄後求職屢遭歧視碰壁 男子求警：想入監服刑

2018-07-09 14:04

走私109把槍枝足可配備一個步兵連 主嫌被求最重刑

2018-07-09 13:03

安捷航空公司訓練機失事 三人海上獲救

2018-07-09 18:42

女坐藝術家作品上自拍 福隆沙雕季爆有民眾破壞

2018-07-09 15:39

【即時短評】起訴馬英九 為國民黨年底選舉添柴火

2018-07-10 11:25

颱風天起訴馬英九 羅智強嗆：月黑風高的黑心勾當！

2018-07-10 10:19

程宇性侵殺女模棄屍廢棄商場 法院今早11點宣判

2018-07-10 09:02

外島台商賣糖給北韓 疑做為火箭推進器

2018-07-10 01:29

鶯歌女童虐死案 莊嘉億判死、莊母無期徒刑

2018-07-10 10:21

獨／外島台商與北韓交易 檢調跨海大搜索

2018-07-09 15:23

有驚無險！安捷訓練機空難 機上3人生還

2018-07-09 18:35

安捷訓練機小琉球失事 機上3人

2018-07-09 18:05

航空訓練機失事獲救虛驚一場 小琉球鄉民：嚇死人了

2018-07-09 19:04

北檢：馬英九預置6千萬以備訴訟，機關用盡

2018-07-10 10:56

科技狼偷拍 不只手機…更恐怖的是「7個魔鬼」

2018-07-10 09:00

當庭遭辱、潑水 法官哽咽了

2018-07-10 00:19

台灣民政府吸金7億 秘書長林志昇夜間收押禁見

2018-07-09 23:04

大馬工程師來台出差被綁架 侵吞公司上億元遭設局吐錢

2018-07-09 19:08

婦不滿醫護人員技術 咆哮「我管你家死幾個人」

2018-07-10 10:56

富商小吃部爛醉遭友設局 醒來竟多2千萬債務

2018-07-09 22:57

免死！性侵殺害南港女模 嫌犯程宇判無期徒刑

2018-07-10 11:03

休旅車跨占2車道 後方駕駛嘆：守秩序台灣會更令人喜歡

2018-07-09 15:47

檢方憑判決主文執行張榮味入監 學者：違反執行程序

2018-07-10 09:52

員警欠251萬 還以警職融資買賓士典當遭訴詐欺

2018-07-09 15:48

訓練機失事迫降海面 飛行學校出面說明了

2018-07-09 21:01

扯！性侵後勒斃女模 法官竟認證「手段並非殘暴」

2018-07-10 12:18

「凶手死百次都不足惜」 女模父母夜夜啜泣求法官判死

2018-07-10 09:26

難忘40年前救命情 他跪謝過世船長

2018-07-09 23:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top