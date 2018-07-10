南港女模性侵棄屍案 程宇11點士林地院宣判

2018-07-10 10:36 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



南港陳姓女模遭男子程宇性侵殺害棄屍，案發後犯嫌程宇謊話連篇，緊咬女友梁思惠涉案。檢方依強制性交殺人等罪嫌起訴，並以他難有教化可能，完全不知悔悟，求處死刑。士林地方法院今天上午11點將宣判。

程宇上午戴口罩步下囚車，神情嚴肅，對媒體的發問不發一語。

南港陳姓女模性侵棄屍案，上午11點士林地院宣判。程宇上午戴口罩步下囚車，神情嚴肅。記者林俊良／攝影 分享 facebook

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