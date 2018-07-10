外島台商賣糖給北韓 疑做為火箭推進器

2018-07-10 01:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



台北地檢署掌握情資，指馬祖北竿的「程洋國際公司」租用蒙古籍船隻為掩護，出口特殊白糖給北韓牟利，白糖蒸餾後會變成工業酒精，可協助火箭推進器燃燒，也可提煉為黑火藥，懷疑程洋暗助北韓發展核武或軍事裝備，檢方今天指揮調查局新北市調查處搜索15處地點，帶回程洋負責人陳文涓、陳女父親陳日寬與報關行業者陳建宏共19人，深夜依違反資恐法、偽造文書罪移送檢方複訊。

程洋國際公司設於連江縣北竿鄉，陳日寬掌握的「吉泓報關行」與設在金門，儘管瑪莉亞颱風即將襲台，海象不穩，但為追查陳氏父女與北韓往來的交易清單，調查官今天兵分多路，一組人搭船跨海赴外島搜索，另組人則搜索陳氏父女位於北市的豪宅，包括福建省調查處、台北市調查處、北機站都加入支援搜索。

北韓在「川金會」後仍可能持續核武計畫，因此我國對於資助北韓的企業仍會進行司法追訴，高雄商人陳世憲旗下2艘油輪，去年賣出2萬多公噸的石油賣給北韓，檢方認為2船報關要前往香港，實際卻到公海販油，日前依行使業務登載不實罪將陳起訴，法務部也依違反資恐法制裁。