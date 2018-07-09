男子當庭朝法官潑水咆哮 還罵「你又不是包青天！」

2018-07-09 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



劉姓男子不滿桃園地方法院簡易庭裁定，並指控程序不合法，今天下午開庭時，竟直接朝法官葉作航潑水，大罵「你又不是包青天，憑什麼坐那個位置」，還說「出去會被車撞」、「不知收了多少錢」；葉法官不甘遭侮也怒斥回覆，最後命法警將劉當庭逮捕送辦。

劉男表示，第一案控告某律師返還裁判費被駁回，他認為對造因為是法界人士，院方又作出枉法裁判，引發自己不滿；第2案為控告返還裁判費，又被歸到簡易程序，遇到同一個法官。

劉還說，第2案有聲請更改為正常程序，但院方都還沒裁定，今天就要依簡易程序開第1次辯論庭，認為程序根本不合法。

今天下午接近3點開庭時，劉坐在席上，突然就拿起手中的1個寶特瓶，直接朝葉作航法官的用力潑灑，葉見狀立刻向右躲，水漬直接濺在法庭牆壁、電腦上方，葉詢問他為何要這樣做。

「我有辦法接受嗎！」劉當庭朝法官大聲怒斥，說你有什麼資格做那個位置，那邊是包青天坐的，葉見狀立刻命法警支援，也對劉男作出口頭警告，要他冷靜不可藐視法庭。

但劉情緒激動，甚至脫口而說「你（法官）走路要小心，不要被車撞」、「你是恐龍法官還包青天？」葉法官忍無可忍，也大聲咆哮回去，甚至用力拍了手中審理案件書類，不停警告劉男，你藐視法庭，要求法警逮捕。

但劉不罷休，又朝葉法官說了一句「是收了多少錢」，坐在後面旁聽的友人也站起來怒嗆「你法官這麼大聲幹什麼？」葉並要警方依妨害公務、恐嚇、公然侮辱罪嫌將劉及友人依現行犯逮捕。

葉最後語帶哽咽地說，本法官到職2年多，認真審案，連續加班1年半，到底是為了什麼而辛苦，甚至因怒吼到沙啞，最後語重心長對劉說，如果你那了有道理，為何依法救濟仍遭駁，那麼多人不支持，最後沉住氣表示因騷動該庭無法繼續開。

劉男還說，該法官是恐龍法官，第一案握出枉法裁判，第2案是通常程序，既然不更改程序，繼續用簡易程序作言詞辯論，自己已經有很多的案子在這個法官身上，但該法官一直作出枉法裁判，官逼民反，才會作出此舉。