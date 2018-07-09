男開車中風釀2死2傷 未獲法官同情判他1年8月

2018-07-09 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄王姓男子3年前開車載妻子南下祭祖，突然急性腦中風，衝撞正在停等紅燈的4輛機車，釀2死2傷嚴重事故，法官發現他曾因心肌梗塞安裝支架，身體狀況早已無法安全駕駛，死者家屬痛批「生病不要開車」，請求從重量刑，高雄地院依過失致人於死罪，判王1年8月，仍可上訴。

判決指出，王姓男子2011年間急性心肌梗塞、心臟病、高血壓等疾病送急診，醫院還發出病危通知，經心導管、冠狀動脈氣球擴張術及支架置放手術後撿回一命；2014年又被診斷心臟衰竭導致下肢水腫、心收縮功能僅剩25%，為重度心衰竭者。

王姓男子仍於2015年7月9日下午，載徐姓妻子沿鳳山區鳳頂路往北行駛，欲前往屏東縣恆春鎮祭祖，但在鳳頂路上新竹物流大門口前方的紅綠燈，他突然急性腦中風，瞬間意識不清，直接沒踩剎車衝撞前方等紅燈的4輛機車，造成陳女（40歲）、邱女（66歲）多處骨折及出血，送醫休克不治，另黃姓男子（64歲）、張姓婦人（60歲）全身擦挫傷。

王當時也送醫急救，死者家屬及傷者事後憤而提告，他辯稱，「不能保障我的身體狀況不會出問題」，開車前沒有不舒服、不知道心血管疾病有急性腦中風風險。