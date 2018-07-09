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走私109把槍枝足可配備一個步兵連 主嫌被求最重刑

2018-07-09 13:03聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆關今年4月破獲制式槍彈走私大案，共查獲制式手槍、制式長槍、仿制式手槍等109把槍械，且子彈數量高達1萬2379發。辦案人員在現場拘提陳建斌、林清和等嫌，刑事局數日後出動除暴特勤隊押解主嫌廖緯蒼到案，案發後隨即逃亡、藏匿嘉義的林聖評、林玉娟也遭拘提到案，全案移送基隆地檢署偵辦，6嫌遭依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

據檢方調查，廖嫌等人在今年3月分工以進口「注塑機」夾藏槍彈方式，透過港籍陳鳳翔隻手，從菲律賓經由大陸香港，將大批管制槍砲彈藥運輸來台。廖嫌指示林聖評找尋收貨人，林嫌透過林玉娟找上陳建斌。陳嫌在收取10餘萬酬勞的情形下，同意擔任收貨人，並協助廖嫌等人租用新北市一迷彩倉庫作為藏放槍支地點。

廖坦言清楚貨櫃中夾藏的是槍枝彈藥，並供稱，曾指示林聖評收槍彈貨物，且陳建斌所持有、用以聯絡犯案的手機也是他委請林轉交。

林聖評也供稱，廖當初對他說要進「機器」，他早在今年3、4月就猜到廖委託收領的可能是槍枝或毒品，他也有告知林玉娟自己的猜測。林玉娟也有猜到這可能是違法的事，但仍詢問男友陳建斌是否願意受託運輸；林清和涉嫌趁隙撥打電話給林聖評通風報信。

檢方已掌握用來夾藏槍彈的注塑機及犯案手機、陳嫌運貨等證據。全案經由港務警察總隊、調查局航業處基隆調查站移送基隆地檢署偵辦，檢方認為，廖緯蒼、林聖評、林玉娟、陳建斌、陳鳳翔違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，同為正犯；林清和則涉嫌湮滅刑事證據，6嫌遭起訴。

檢方指出，廖緯蒼始終拒絕供出槍彈來源，還編造不實情節，應加重其刑；再加上廖走私的槍彈數量龐大，「可以配備一個步兵連」，請求量處最重刑責，併科罰金3千萬元。

基隆關今年4月破獲制式槍彈走私大案，共查獲制式手槍、制式長槍、仿制式手槍等109...
基隆關今年4月破獲制式槍彈走私大案，共查獲制式手槍、制式長槍、仿制式手槍等109把槍械，全案移送基隆地檢署偵辦，6嫌遭依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。記者賴郁薇／攝影
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槍枝走私

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