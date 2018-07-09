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林朝松卸下檢察長告黃越宏誹謗 黃：他電話擾騷我

2018-07-09 11:46聯合報 記者王聖藜╱即時報導

法治時報社社長黃越宏於第183期期刊新聞中，報導花蓮高分檢檢察長林朝松曾對國民黨前政策會執行長蔡正元所涉的中影侵占案，發表不當的輕蔑回應，林朝松認為黃涉嫌誹謗，今天上午於參加法務部舉辦的檢察首長聯合交接禮後，向台北地檢署控告黃越宏妨害名譽，檢方受理偵查。

面對第2次被林朝松提告，黃越宏表示，之前即曾向法務部政風人員檢舉林朝松涉嫌洩密、並以電話擾騷他，但始終獲未法務部的回應，「我會再向監察院去檢舉林朝松！」

事實上，林朝松對黃越宏「以訟止謗」今天並非首遭，林朝松曾於2017年8月時，針對台灣陪審團協會同年2月27日舉辦的記者會內容提告，林朝松當時認為，黃越宏出席是次記者會發言時，指誣指他涉嫌關說，林朝松今天表示「2次提告的範圍並不相同。」

林朝松指出，他從事司法實務工作數十年以來，從未有媒體明目張膽針對個案前來關說，「黃越宏就二、三起偵查中的案件，曾多次到士檢辦公室向我關說不成，竟挾怨不實報導，行徑惡劣」；林表示，所以他要提告訴究，捍衛自己的名譽權。

林朝松並說，今年4月，因有同仁發現相關報導後向他告知，他才知道名譽被誹謗，他知悉被誹謗距今未超過6個月追訴期，選今天向台北地檢署提告。

林朝松今天參加法務部檢察首長交接典禮之後，控告黃越宏誹謗。記者王聖藜/攝影
林朝松今天參加法務部檢察首長交接典禮之後，控告黃越宏誹謗。記者王聖藜/攝影
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中影妨害名譽監察院

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