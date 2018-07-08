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西門捷運偷拍事件 國發會副主委邱俊榮請辭獲准

大雨重創西日本 逾70人不幸罹難

疑吊掛繩纜失衡 鋼架撞死吊掛工人

2018-07-08 18:58聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市后里區正隆紙廠今日上午包商施作鋼架吊掛工程時，疑因吊掛繩纜失去平衡，鋼架產生晃動，62歲吳姓工人閃避不及，遭尖銳的鋼角撞擊腹部，當場倒地不起，臟器外露，緊急將吳男送醫急救，經搶救後仍告不治。

警方指出，今天上午9時許，疑因吊掛作業時繩纜失去平衡，鋼架出現晃動，在鋼架旁的吳男因為閃避不及，遭鋼架尖銳的角撞擊而倒地不起，其他工人發現後立即通報，並送醫急救，但因失血嚴重，經搶救後仍然不治。警方已通報檢方將進行相驗，並通報勞檢單位，調查工安意外的發生原因。

台中市后里區正隆紙廠今日上午包商施作鋼架吊掛工程時，疑因吊掛繩纜失去平衡，鋼架產...
台中市后里區正隆紙廠今日上午包商施作鋼架吊掛工程時，疑因吊掛繩纜失去平衡，鋼架產生晃動，吳姓工人閃避不及，遭尖銳的鋼角撞擊腹部，送醫後不治。記者余采瀅／翻攝
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