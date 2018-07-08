疑吊掛繩纜失衡 鋼架撞死吊掛工人

2018-07-08 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市后里區正隆紙廠今日上午包商施作鋼架吊掛工程時，疑因吊掛繩纜失去平衡，鋼架產生晃動，62歲吳姓工人閃避不及，遭尖銳的鋼角撞擊腹部，當場倒地不起，臟器外露，緊急將吳男送醫急救，經搶救後仍告不治。