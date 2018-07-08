男子第七次白吃白喝被判處3月徒刑
陳姓男子已有6次白吃白喝詐欺取財等前科，明知自己身上沒錢，今年3月間到高雄市一家羊肉店消費，涉嫌吃了320元餐點卻付不出錢，被店家告上法院，橋頭地院依陳觸犯詐欺取財罪，累犯，判處徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。
判決說，陳（54歲）曾因放火燒燬建物及住宅罪，經桃園地方法院判有期徒刑3年8月確定，去年11月10日執行完畢後，5年內故意再犯此本案有期徒刑以上之罪，為累犯，應依刑法第47條第1項的規定加重其刑。
陳福雄明知自己沒有支付消費款項意願及能力，今年3月2日下午2點，前往郭姓女被害人經營，位於高雄市仁武區一家羊肉店，點食炒羊肉2盤共320元餐點，郭女誤信陳有支付消費款能力，提供餐點讓陳食用後，陳向郭表示無力支付，報警處理法辦、起訴。
陳在法庭上坦承涉案，法官審酌，陳所為觸犯刑法第339條第1項詐欺取財罪，考量他從100年至107年，已有6次同類白吃白喝詐欺取財前科紀錄，分別遭彰化、基隆、花蓮等地檢署聲請簡易判決，法官認為他素行不良，先前偵審程序顯然未能使其反省自身過錯，不適宜再判處拘役以下法定刑，依詐欺取財罪，累犯，判處有期徒刑3月，得易科罰金。
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