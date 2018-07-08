男子第七次白吃白喝被判處3月徒刑

2018-07-08 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



陳姓男子已有6次白吃白喝詐欺取財等前科，明知自己身上沒錢，今年3月間到高雄市一家羊肉店消費，涉嫌吃了320元餐點卻付不出錢，被店家告上法院，橋頭地院依陳觸犯詐欺取財罪，累犯，判處徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

判決說，陳（54歲）曾因放火燒燬建物及住宅罪，經桃園地方法院判有期徒刑3年8月確定，去年11月10日執行完畢後，5年內故意再犯此本案有期徒刑以上之罪，為累犯，應依刑法第47條第1項的規定加重其刑。

陳福雄明知自己沒有支付消費款項意願及能力，今年3月2日下午2點，前往郭姓女被害人經營，位於高雄市仁武區一家羊肉店，點食炒羊肉2盤共320元餐點，郭女誤信陳有支付消費款能力，提供餐點讓陳食用後，陳向郭表示無力支付，報警處理法辦、起訴。