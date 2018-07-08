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資深銀行襄理冒貸2億 遭判刑12年賠9700萬

2018-07-08 17:17聯合報 記者曾健祐╱即時報導

在桃園某銀行任職近20年的陳姓資深襄理，因欠債竟偽造客戶簽章，向銀行冒貸40多筆高達2億元款項，他雖自首盼獲減刑，卻對受害最大的銀行不聞不問，法官痛批他「選擇性道歉」，依違反銀行法、詐欺判處12年9個月，民事判賠銀行9679萬多元。

檢方調查，陳男（51歲）專責消費金融方屋貸款、企業金融授信等業務，但因個人負債，2003年起得知有19名貸款客戶，或已申請房貸額度未使用、清償中尚有撥貸餘額，及清償完畢但未塗銷擔保品抵押設定。

陳偽造客戶姓名、印章，向銀行成功申辦貸款，或利用客戶對他的信任，要求在空白申貸文件上簽名，並開立不實撥款帳戶，成功冒貸40多筆款項，總金額高達2億多元，期間還由弟弟協助提領款項。

陳在2016年12月自請離職，最終不堪龐大債務負擔、四處調度借款壓力，去年4月主動到桃園地檢署自首，被依背信、偽造文書裁定羈押禁見；法院審理時，陳到案坦承不諱，與多名遭冒貸客戶證詞相符，另有相關貸款資料證據。

法官認定，陳在銀行任職近20年，不思盡忠職守、廉潔自持，為求犯後不被發覺，一再以相同手法掩飾調度款項，而多名遭冒貸人雖表示，陳事後向其誠懇致歉並取得原諒。

但審理時多次詢問曉諭，陳竟全無意願和該銀行討論後續賠償，總以無力負擔推託，對遭受信用、財損嚴重的銀行不聞不問，連展現基本誠意都沒有，更別說提出任何還款計畫、和解方案。

法官認為，陳衡量利害關係才「選擇性的道歉」，另知悉減刑規定才向檢方自首，顯非單純出於知錯悔改動機，且造成銀行損害十分鉅大，無從量處過輕之刑。

民事部分，由於陳冒貸款項即便扣除轉單、借新還舊、實際撥款數額高達2億元，法院判陳得賠償銀行剩下的未還款9679萬多元。

桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
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自首偽造文書詐欺

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