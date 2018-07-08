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距公宅500公尺 北投士林科學園區遭非法倒逾萬噸廢棄物

2018-07-08 16:09聯合報 記者林孟潔╱即時報導

文化大學大群館宿舍爭議未平，市府有意提供北投士林科學園區公宅讓學生居住，但距離公宅僅500公尺，園區用地竟遭人私自占用堆置廢棄物長達四年。擔任合群公司負責人的曾姓男子，4年前擅自占用千餘坪北士科用地，傾倒超過萬噸廢木板、床墊、磚塊等廢棄物，粉塵、惡臭四散，讓附近居民苦不堪言。保七刑大介入調查，依違反廢棄物清理法將曾等6人移送法辦。

曾（66歲）經營合群開發公司，另有乙級廢棄物清除許可證，僅可以承攬清除廢棄物等業務，不可以中途設置轉運站、堆置廢棄物等。但曾2014年6月起，鎖定北投士林科學園區用地，見市府仍與地主交接土地之際，竟以每車3000元以上價碼，收購來路不明的廢木板、塑膠、磚塊、玻璃和床墊等，擅自堆放在園區用地，再分類轉運他處，至少牟利上千萬元。

士林地檢署檢察官林珮菁指揮保七刑大等單位調查，發現曾占用園區用地超過1200坪，且土地屬於台北市政府地政局土地開發總隊所有，屬於公有地。曾每車最低以3000元價碼收購，若遇難處理的廢棄物，價格會提高到7、8000元，甚至萬元。現場堆放廢棄物超過2層樓高，重量估計逾萬噸，粉塵四處飄散，也散發濃濃惡臭，民眾苦不堪言也向媒體投訴。

據了解，曾2014年即因在園區用地傾倒廢棄物遭移送法辦，但檢方處分不起訴，使他更為大膽非法傾倒廢棄物。警方詢時，曾一度表示，「我上次就不起訴，代表可以做，現在又為何要抓我？」仍被依未反廢棄物清理法移送法辦，最後在檢察官追緝下，他才終於坦承犯行，另查扣銀行存款簿、車輛入場單等。

另外，檢警、環保局等單位要求下，合群公司花一個月時間將廢棄物移除，已於5月1日清理完畢，6月將土地返還封閉場區。

北北投士林科學園區用地遭人占用千餘坪傾倒萬噸廢棄物，現已全數清除完畢。圖／保七總...
北北投士林科學園區用地遭人占用千餘坪傾倒萬噸廢棄物，現已全數清除完畢。圖／保七總隊提供
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北投士林科學園區用地遭人占用千餘坪傾倒萬噸廢棄物，現已全數清除完畢。圖／保七總隊...
北投士林科學園區用地遭人占用千餘坪傾倒萬噸廢棄物，現已全數清除完畢。圖／保七總隊提供
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北投士林科學園區用地遭人占用千餘坪傾倒萬噸廢棄物，現已全數清除完畢。圖／保七總隊...
北投士林科學園區用地遭人占用千餘坪傾倒萬噸廢棄物，現已全數清除完畢。圖／保七總隊提供
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北投士林科學園區用地遭人占用千餘坪傾倒萬噸廢棄物，現已全數清除完畢。圖／保七總隊...
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北投士林科學園區用地遭人占用千餘坪傾倒萬噸廢棄物，現已全數清除完畢。圖／保七總隊...
北投士林科學園區用地遭人占用千餘坪傾倒萬噸廢棄物，現已全數清除完畢。圖／保七總隊提供
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廢棄物北投文化大學

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