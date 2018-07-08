士北科成垃圾轉運場 廢清業者遭法辦

2018-07-08 14:08 中央社 台北8日電



台北市一家廢棄物清除業者涉嫌違法竊佔國有地北投士林科技園區，並設置廢棄物分選場轉運站遭告發，非法獲利逾新台幣上千萬元，檢警於6月底查獲並依違反廢棄物清理法送辦。

內政部保安警察第七總隊刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，士林地檢署今年1月受理告發，指稱台北市北投區一家廢棄物清除業者涉嫌在北投士林科技園區用地自行設置廢棄物堆置分選場轉運站，進行廢棄物分類，並由無照外地清運業者在場區作業。

同時，現場廢棄物堆置達兩層樓高，嚴重造成空氣及環境污染，附近居民苦不堪言。

檢察官隨即組成專案小組，並指揮保七總隊本大隊會同台北市環保局、台北市地政局土地開發總隊人員，共同前往北投區現場勘查，發現業者曾姓男子僅可承攬代清除廢棄物業務，但未經合法許可，不得設置廢棄物貯存轉運站。

專案小組深入調查發現，曾男自民國103年6月起就向一名年籍姓名不詳者，以每車（2.8噸）新台幣3000元的價格收購來源不明的廢木板、廢塑膠、廢磚塊、廢玻璃等，並放置在北投士林科技園區86、87、89地號土地上貯存，再行分類轉運至他處處理，估計近4年的非法獲利達上千萬元。

保七總隊指出，由於曾男在103年曾因此遭查獲送辦，但獲不起訴，竟不思悔改，持續從事不法行為。

環保局稽查大隊今年1月17日辦理現勘，現場查核結果顯示已違反廢棄物清理法第42條及46條，立即啟動駐點稽查，要求曾男限期清除運至合法處理場，不許再運進廢棄物，也要求土地管理人要善盡管理責任。

全案未經合法申請設置廢棄物貯存轉運站，從事廢棄物貯存及分類作業，保七總隊表示，全案於6月底依違反廢棄物清理法將曾男等6人移送法辦，另針對其不法所得部分將進行追申。