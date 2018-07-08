翻車昏迷抽血驗出酒精 辯待救時喝酒取暖法官撤單

2018-07-08 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



徐姓男子去年深夜開車行經苗栗後龍溪橋因自撞護欄翻覆橋下，救護人員將他送醫救治，抽血檢驗發現他酒精濃度達每公升0.4毫克，被開單罰鍰5萬1500元，吊扣駕照12個月。徐申訴並提行政訟否認酒駕，指自己翻落橋下後很冷，從車上拿酒喝取暖，台中地院法官認為相關證據無法證明他駕車前飲酒，撤銷罰單，可上訴。

判決指出，去年2月25日凌晨徐開車翻覆後自行打電話請消防隊到場救護，但因他體力不支昏迷為告知確切事故地點，消防隊僅依發話基地台位置搜尋未果，直到當天上午7點多再次報案才被找到。

徐姓男子指出，當時經苗栗縣後龍鎮後龍溪橋北端轉彎處，路面濕滑翻落橋下，當時很冷並且下雨，因此從車上後車廂拿高粱酒喝取暖，之後到苗栗醫院急診護理紀錄中也說明他意識清醒，並非酒後駕車違規，要求撤銷罰單。

徐涉及公共危險罪嫌部分，苗栗檢方不起訴處分確定。但新竹區監理所指出，徐被發現在橋下時傷勢嚴重右腳脫臼、全身多處撕裂傷，依經驗法則判斷他無法自行拿車內酒瓶飲用，從案發到被尋獲過程多為昏迷且為無自救狀態，明顯是酒後駕車不能安全駕駛發生交通事故。認定徐酒後肇事，知法犯法，對於用路人生命有安全疑慮，拒絕撤單。