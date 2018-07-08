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男子無醫師資格涉賣含毒管制藥品 判刑8年

2018-07-08 13:05中央社 台北8日電

無醫師資格的北市某診所、藥局徐姓負責人，涉嫌販售12顆含有三級毒品成分的舌下錠給兩名男子；台北地方法院審理後，近日依販賣第三級毒品罪判處他8年徒刑，全案可上訴。

判決指出，徐男明知藥品「舒倍生」、「解佳益」的主成分「丁基原啡因」，為毒品危害防制條例所定的第三級毒品，不得非法販賣，但他在民國104年8月12日晚上，為黃姓男子看診、盜蓋醫師職章後，以每顆新台幣130元的價格，賣10顆舒倍生舌下錠給黃男，並將「管制藥品專用處方箋」交給黃簽名，表示確認病患是經過醫師看診程序。

徐男故技重施，在104年8月13日晚上，以兩顆150元的價碼，賣兩顆解佳益舌下錠給廖姓男子。

檢警獲報到診所搜索，查扣診所內的解佳益舌下錠共6316顆、舒倍生舌下錠共232顆及現金150元等。

法院審理時，徐男辯稱，不知道診所內的管制藥品舌下錠，內含第三級毒品成分丁基原啡因，他認為，藥局合法向廠商進貨就是藥品，沒有販賣第三級毒品的犯意。

不過，法官根據證人證詞及相關事證，認為徐男固然是診所及藥局的實際負責人，但他並無醫師執照，不得在無醫師處方箋情形下，僅憑藉對於學識、經歷的自信，就恣意販賣交付這些含有第三級毒品成份的舌下錠給病患。

此外，丁基原啡因被公告為第三級毒品已經有10餘年，依照徐男的智識及經驗，對於這些管制藥品已被列為第三級毒品的規定，理應有相當程度的了解。

法官認定，徐男明知這些舌下錠，均是需經有管制藥品證號的醫師診斷後開立處方箋，才可調劑使用，但他仍違法對病患聽診，蓋用醫師職章於管制藥品專用處方箋後交付舌下錠，此舉無非助長毒品的散佈、危害人身健康，涉販賣第三級毒品罪，因此判處徐8年徒刑，全案可上訴。

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