誆騙少年可代疏通免收容 教誨志工收2萬判5月

2018-07-08 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



小龍（化名）2年前因案收容入所，得知嘉義少年觀護所的李姓教誨志工，去年2月間雙方巧遇後互留聯絡方式，小龍又涉案詢問李有無辦法可不被收容，對方竟誆騙可代購禮物送給法院少年保護官，即免遭收容，李收了2萬元，少年仍遭收容。東窗事發，李加碼賠償小龍，被判5月刑期不服上訴，台南高分院認李誤導被害人得以金錢疏通司法，所為已損及司法形象，維持原判，可上訴。

判決指出，李姓男子是嘉義少年觀護所的教誨志工，2年前小龍因他案收容入所期間，得知李這個人。去年2 月間，李在嘉義市立殯儀館處理家人後事，與小龍巧遇，經互留聯絡方式後，小龍因他案在法院審理中，即向李詢問有無辦法可不被收容。

院方調查，李認有機可乘，3月間與小龍在日本料理餐廳討論案情，並向對方佯稱可代為疏通案件，經由他購買禮物送給原審法院少年保護官，少年即可免遭收容。4天後，小龍籌到2萬元，在友人陪同下，在嘉義市一小吃店交給李，但小龍4月經法院開庭後仍遭收容。

事後，小龍在嘉義少年觀護所內質問對方，李推稱已代為處理，少年察覺受騙，向少年調查官反映，揭發此事。案發當時，小龍僅17歲，一審法官依詐欺罪嫌，及兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1 項前段的規定，加重其刑，處有期徒刑5月。

李不服上訴，他坦承犯行，也請求法官考量他長期在監所為志工，參與更生保護會的工作，且已賠償被害人損害3萬元，高於犯罪所得2萬元，希望法官能給予輕判及附以6萬元為公益金條件緩刑。