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放A片猥褻同居人高中女兒 賠60萬元獲判輕刑

2018-07-07 21:29聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

從事機械加工的「阿隆」與婦人「阿鳳」同居，趁「阿鳳」外出工作時，播放A片給「阿鳳」就讀高中的女兒 「小冬」觀看，兩度猥褻「小冬」，經被害人告訴老師並報警，「阿隆」以新台幣60萬元與被害人達成和解，台中地院依猥褻罪分別將他判刑5月、6月，合併應執刑9月，得易科罰金。

判決書指出，「阿隆」（45歲）（化名）與「阿鳳」（化名）同居，而「小冬」（化名）原與阿嬤同住，前年初學校放寒假，而前往媽媽「阿鳳」與「阿隆」同居處同住，同年7、8月間，因「小冬」將就讀高中，為方便就學而與兩人同住。

「阿隆」於前年2月間，即「小冬」放寒假時，趁「阿鳳」外出工作時，以電視播放A片給「小冬」觀看，並脫去她的褲子，撫摸她的下體，被害人因懾於他的權勢而不敢反抗。

同年9月間，「阿隆」叫「小冬」至住處客廳聊天，再藉故利用幫她按摩的機會，脫去被害人褲子，以手撫摸她的下體，被害人也因懾於他的權勢而不敢違抗。事後，被害人告訴老師並報警。

台中地院法官審酌，「阿隆」為被害人母親的同居人，他以被害人父親地位自居，並因教養關係而對被害人有扶助、照護之情，詎被告不思妥適關愛被害人，竟對被害人為猥褻行為2次，嚴重戕害被害人身心健全成長，原本不得輕縱，惟念及被告犯後坦承犯罪，並與被害人之母親調解成立，願意賠償新台幣60萬元予被害人及其母親，因此從輕判刑。

「阿隆」與婦人「阿鳳」同居，趁「阿鳳」外出工作時，播放A片給「阿鳳」就讀高中的女...
「阿隆」與婦人「阿鳳」同居，趁「阿鳳」外出工作時，播放A片給「阿鳳」就讀高中的女兒 「小冬」觀看，兩度猥褻「小冬」，「阿隆」以新台幣60萬元與被害人達成和解，台中地院依猥褻罪分別將他判刑5月、6月，應執刑9月。圖／報系資料照
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猥褻寒假按摩

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