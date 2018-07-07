美女購物遭員工襲臀 嚇得跳起來唇直抖

2018-07-07 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



貌美女子「小倩」（化名）與哥哥至某大賣場購物，突遭大賣場陳姓員工伸「鹹豬手」襲臀，嚇得她跳起來、嘴唇直發抖，向警方報案，台中高分院以他無視兩性平權及對女性之尊重，自我控制能力不佳，造成被害人內心難以抹滅的陰影，依違反性騷擾防治法將他判刑兩月，得易科罰金。全案不得上訴。

判決書指出，陳男任職於大賣場，去年8月21日晚間，在其任職的鮮魚區冷藏立櫃與魚台間從事收尾工作，見美貌的女子「小倩」彎身查看冷藏立櫃內海鮮商品。

陳男意圖性騷擾，乘「小倩」不及抗拒之際，伸手自她的臀部中間由下往上觸摸，以此方式對被害人性騷擾得逞，損害被害人的人格尊嚴。

經被害人告訴同行的哥哥胞兄，。並立即與哥哥一同至服務台向賣場課長反應，課長不予處理，被害人下樓後心有不甘，又回去服務台要求對質，課長通知陳過來對質後，仍不予處理。經被害女報警。

陳男固坦承其在從事鮮魚區收尾工作，確實有在冷藏立櫃前，收拾當天沒有賣掉的冷藏漁貨，但否認犯行，辯稱「我是冤枉的，我肯定我沒有這樣做，若我有觸摸告訴人，何以她當下未向我反應，而是相隔一段時間始至賣場服務台反應」。

不過，被害女證稱「當晚，我是在冷藏立櫃靠近海鮮乾貨的地方，哥哥在海鮮乾貨區那邊，陳男在我左邊，我在冷藏立櫃看海鮮彎腰下去的時候，陳從我後方的魚台走向冷藏立櫃，走到我左手旁邊來，陳蹲下去收東西的時候，一瞬間我覺得我的股溝地方被刷了一下；我被摸了之後嚇到，身體抖了一下跳起來。」

「小倩」的哥哥證稱「我看到妹妹嚇到的瞬間，妹妹瞬間跳起來，回頭看了一下陳男，再朝我走過來，我不清楚發生什麼事情，我只知道她嚇到了，我問她怎麼了，她只一直拉著我說走走走先走，她嘴唇一直在發抖。」

台中高分院認為被害女就陳男趁她不及抗拒之際，伸手自她臀部中間由下往上觸摸，前後證述始終一致且具體詳盡，若非她親身經歷且有此受害經驗，實難為如此明確指訴，因此認定陳男犯行，予以判刑。