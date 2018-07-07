親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／自強隧道車禍 藍寶堅尼撞工程車釀2死3傷

2018-07-07 10:52聯合報 記者謝育炘╱即時報導

台北市自強隧道往大直方向，今天（7日）早晨5點半發生嚴重車禍！一輛藍寶堅尼超跑疑似車速過快，撞上兩輛正在隧道內換裝燈泡的工程車，超跑駕駛25歲游姓男子及兩名施工人員緊急送醫，超跑前座27歲劉姓女乘客與另一名施工人員當場死亡，工程車施工鷹架倒塌、超跑車頭粉碎零件四散一片狼藉，警方正在釐清事故原因。

台北市自強隧道往大直方向，今天（7日）早晨5點半發生嚴重車禍。圖／警方提供
台北市自強隧道往大直方向，今天（7日）早晨5點半發生嚴重車禍。圖／警方提供
分享

車禍藍寶堅尼跑車

相關新聞

投書小燈泡點亮社安網 律師批林萬億：消費文

2018-07-07 08:13

她襯衫鈕扣未扣好 他以臀襲胸還問胸部大小

2018-07-07 08:41

護航賭場 淡水7官警被約談

2018-07-07 00:33

繆德生摔傷不治 拔菜總指揮被訴

2018-07-07 00:33

小一生午休被罰睡陽台 學校判賠18萬

2018-07-07 00:33

檢察長辦案秘辛：壞人並非全壞 辦案要有「人」味

2018-07-07 00:14

夾娃娃機玩情趣「不知違法」

2018-07-06 23:37

申訴要舉證 警：停車可拍照存證

2018-07-06 23:20

「機車被移」 違停吃11張罰單 敗訴

2018-07-06 23:16

男子追求昔日同窗不成 偷裝GPS遭訴

2018-07-06 18:38

台南艦圖利案 3官員全部處分不起訴

2018-07-06 18:08

台江國家公園遭偷倒事業廢棄物放火燒 保七查獲送辦

2018-07-06 17:49

偷軍刀砍憲兵 呂軍億判賠150萬元

2018-07-06 17:33

曾家暴打死邱小妹 狠父假釋性侵同居人女兒判賠30萬

2018-07-06 17:32

高市某工會理事長酒駕疑肇逃 被撞騎士追車攔下

2018-07-06 17:30

參觀台中歌劇院連撞2次玻璃 男子牙斷瘀青求償敗訴

2018-07-06 17:17

娶到富太太 好命男爽拿分手費2400萬

2018-07-06 16:58

國小生不午休被罰睡陽台 學校判賠18萬

2018-07-06 16:51

衣櫃裡的5萬5千元呢？男控前女友下藥強盜 檢不起訴

2018-07-06 16:34

「芋頭酥之父」阿聰師開車撞死人 判刑9月賠家屬585萬

2018-07-06 15:14

跑完3千米抽搐昏迷 空軍少校要求國賠2700萬

2018-07-06 14:41

王田北上路段4車連環撞 2人受傷

2018-07-06 14:39

凍結全資產追稅？ 行政執行署澄清謠言

2018-07-06 12:22

撞死行人判無罪 「帝王條款」跟你想的不一樣

2018-07-06 11:00

張榮味今遞聲請延後兩周發監執行 檢方：按規定辦理

2018-07-06 10:49

國道殉職警案遭擱置？ 銓敘部：簽辦後很快報考試院

2018-07-06 09:22

大陸漁船海峽中線翻覆5失蹤 今晨尋獲1遺體

2018-07-06 09:03

兩惡男性侵少女還強拍影片 最高院判有罪定讞

2018-06-22 12:55

在公司茶水間切水梨 女助理突遭老闆強行擁抱

2018-06-16 17:25

油輪擱淺民眾已聞到油味 解體拖離評估中

2018-06-15 14:52
看更多

熱門文章

影／藍寶堅尼超跑撞工程車 自強隧道內2死3受傷

2018-07-07 07:54

跑完3千米抽搐昏迷 空軍少校要求國賠2700萬

2018-07-06 14:41

麗星郵輪風波暫告一段落 1446人下船、841人續留船上

2018-07-07 01:30

獨／淡水分局爆包庇賭場 調查官帶回8名官警偵訊

2018-07-06 15:03

超跑車禍釀2死3傷 藍寶堅尼竟是租來的

2018-07-07 10:02

影╱超跑車禍2死3傷畫面曝光 瞬間爆出濃煙

2018-07-07 08:52

高市警局長何明洲申請提前退休 第二春是上市公司？

2018-07-06 11:29

麗星郵輪旅客不滿將霸船？大批警力進駐西岸碼頭

2018-07-06 22:53

一封塵封50年的信 宜蘭警幫美籍婦人萬里尋到親

2018-07-06 15:57

娶到富太太 好命男爽拿分手費2400萬

2018-07-06 16:58

VOLVO對決瑪莎拉蒂 正妹車主傻眼：維修費80萬

2018-07-07 09:51

處女星號船上「正常」？家屬回電船上旅客聽聞暴動聲

2018-07-06 23:53

麗星霸船風波持續延燒？400名旅客將留船上過夜

2018-07-07 00:24

延誤繆德生送醫 拔菜總指揮涉違反醫療法起訴

2018-07-06 18:37

機車遭移出停車格倒楣吃罰單 警教自保

2018-07-06 16:02

嘉中家長會幹事捲款200多萬跑了 家長會今報案

2018-07-06 15:10

投書小燈泡點亮社安網 律師批林萬億：消費文

2018-07-07 08:13

染毒入獄父親從未探望 他今以第一名畢業父子終擁抱

2018-07-06 19:30

牛津大學生台南遊掉皮夾 警花3天找到 失主驚喜

2018-07-06 20:45

消保官：霸船恐觸商港法、刑法 下船有很多管道救濟

2018-07-06 22:59

撞名「呂秀蓮」 23歲正妹女警趣答「不認得臉也記得名」

2018-07-06 20:00

麗星發旅客1500元紅包 有人喊不滿意 但也有表接受

2018-07-07 00:49

白牌車司機絞殺老婦判無期 家屬嘆：殺人的都有人權

2018-07-06 14:37

幫派火拚1死1重傷 主嫌曾嗆：戰堂被角頭幹掉就好笑

2018-07-06 16:43

60公斤象龜爽逛大街險遭輾斃 警變保母保一命

2018-07-06 16:05

北投石牌路暗夜火警 消防局清查有無人受困中

2018-07-07 02:05

「芋頭酥之父」阿聰師開車撞死人 判刑9月賠家屬585萬

2018-07-06 15:14

離家僅百公尺 國高中生兩姐妹撞車一死一傷

2018-07-06 13:53

中年大叔想硬上少女 蛋蛋中招、被罵活該

2018-07-06 20:09

小一生午休被罰睡陽台 學校判賠18萬

2018-07-07 00:33

國小生不午休被罰睡陽台 學校判賠18萬

2018-07-06 16:51

她襯衫鈕扣未扣好 他以臀襲胸還問胸部大小

2018-07-07 08:41

微信認識女網友 噁男扯破絲襪摸下體被起訴

2018-07-06 16:16

影╱2歲童突癱軟眼上吊 警察飛車送醫及時搶救

2018-07-06 12:29

不滿變更行程揚言罷船 麗星加碼平息風波

2018-07-07 06:45

緝毒模範員警「新店戰神」違法搜索遭起訴

2018-07-06 15:19

18歲女學生騎機車出車禍 疑被汽車車輪輾過爆頭亡

2018-07-06 17:27

淡水警涉包庇賭博 檢調帶走8人調查 分局長：絕不護短

2018-07-06 17:19

檢察長辦案秘辛：壞人並非全壞 辦案要有「人」味

2018-07-07 00:14

塑膠粒掩飾一粒眠闖關 基隆關破獲651公斤「紅豆」

2018-07-06 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top