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檢察長辦案秘辛：壞人並非全壞 辦案要有「人」味

2018-07-07 00:14聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹地檢署檢察長姜貴昌是南投埔里人，歷經過金門、宜蘭、新竹地檢署擔任檢察長要調任到士林地檢署，下周一正式報到。在新竹服務2年期間，姜貴昌將偵辦重心放在林木地盜伐、露營區濫墾、及營業秘密，打擊不法。

在著力打擊犯罪外，姜貴昌與檢察官的相處也很特別。他說，新竹地檢署女檢察官多，且都「超有個性」，雙方意見若不同，女檢馬上會反應，也讓他學習「逐漸調整溝通方式」，說話得溫柔並要「慢慢說。」

幹部與同事間的相處，若有意見不合之處，檢察長也扮演重要溝通角色。他表示，以檢察長的立場而言，他必須力挺「主任檢察官」，但其實有時幹部所思索方向也並非全是對的，他從中協調，並安撫檢察官，讓案件順利繼續查辦。

問及如何傳承自身的偵辦經驗，姜貴昌說，在新竹的案件，營業秘密類型佔了大宗，涉及企業、與經濟面等面向，檢察官在此的專業度必須很高。因此，「不斷的進修，也成了新竹地檢署檢察官的特色之一」。

不過，在檢察官提升自我能力之餘，他最常提醒檢察官的事情是，「偵查並非唯一，後端的了解也很重要。」他說，在案件中的壞人，並非全都是壞的，也非全就是做錯，得全面思考。

姜貴昌表示，如「犯罪被害人保護協會、更生保護協會」等，都是偵查的後端，檢察官若了解「偵結後」的後續做法，會讓檢察官有更多元的接觸，間接影響偵查作法，採以「人」為主要考量，而非只是「案件」，讓偵辦案件時更有「人」味，思考多元。

姜貴昌還是羽球高手，他與檢察官聯繫感情方式，就是利用下班閒暇之餘，打羽球。他說，運動能放鬆心靈，還能提升專注力，拉近彼此的距離。昨天是姜貴昌在新竹地檢署服務的最後一天，主任檢察官陳玉華、林鳳師、鍾曉亞等，以及檢察官們，為他獻上祝福。

新竹地檢署檢察長姜貴昌調任士林地檢署檢察長。記者郭宣彣／攝影
新竹地檢署檢察長姜貴昌調任士林地檢署檢察長。記者郭宣彣／攝影
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新竹地檢署檢察長姜貴昌（前排，右三）調任士林地檢署檢察長，檢察官等同仁為他歡送。...
新竹地檢署檢察長姜貴昌（前排，右三）調任士林地檢署檢察長，檢察官等同仁為他歡送。記者郭宣彣／攝影
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新竹地檢署檢察長姜貴昌（左）調任士林地檢署檢察長，新竹地檢署檢察官張瑞玲（右）代...
新竹地檢署檢察長姜貴昌（左）調任士林地檢署檢察長，新竹地檢署檢察官張瑞玲（右）代表送花及卡片祝福。記者郭宣彣／攝影
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露營區金門埔里

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