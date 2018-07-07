護航賭場 淡水7官警被約談

近來警方包庇酒店、賭場案層出不窮。圖為賭場示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

檢調偵辦淡水分局員警涉護航賭博業者案，月前檢方聲押業者獲准後，業者供出至少曾與七名官警接觸，為釐清案情，調查人員昨前往淡水分局調卷，同步約談七名官警及二名業者到案，層級最高為偵查隊小隊長。

調查局新北市調查處掌握情資，淡水區有業者以檳榔攤作掩護，私下開設麻將賭場，業者為避免取締，按月行賄轄區員警。調查官約談淡水警分局包括偵查隊及水源派出所共七名官警。

淡水警分局長劉炯炫昨表示，此案是由分局配合檢察官、調查局共同偵辦，分局相關員警若有違法違紀部分，一定依法嚴辦決不護短。

近來警方包庇酒店、賭場案層出不窮，北市警萬華分局去年爆發警員勾結天道盟與萬國幫分子，長期接受賄賂與性招待，洩漏搜索情資或通風報信，包庇轄內卅家賭場規避查緝；中山分局中山一派出所則收受轄內日式「曉曉」酒店賄賂，包庇業者經營色情，包括所長林崇成在內等六官商，都遭聲押禁見獲准，如今又傳出淡水分局包庇賭場案，令警界高層相當震怒。

據指出，一般賭場業者為避免遭查緝，通常是行賄轄區派出所、刑責區偵查隊或是負責查緝電玩、賭場的督察組。不過，這次遭新北處偵辦的淡水賭場，業者心思更為縝密，為防堵有不特定民眾打一一○報案檢舉，業者連分局勤務中心的警察都買通，若接獲民眾檢舉，員警就會通報業者關門，淡水分局一名簡姓員警就遭鎖定調查。

據指出，這間地下賭場開設在淡水隱密地點，是一間平房，為避免警方喬裝賭客上門蒐證，業者還特別在門口擺設檳榔攤，表面上是賣檳榔，事實上僱請圍事把風，過濾進出人員。