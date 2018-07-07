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繆德生摔傷不治 拔菜總指揮被訴

2018-07-07 00:33聯合報 記者張宏業／台北報導

繆德生反年改抗爭時摔傷不治，北檢認定拔菜總指揮盧朝財涉嫌延誤救護車進立院救人，將...
繆德生反年改抗爭時摔傷不治，北檢認定拔菜總指揮盧朝財涉嫌延誤救護車進立院救人，將他起訴。圖為抗爭現場。 圖／聯合報系資料照片
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退役上校繆德生在反年改抗爭時，攀爬立法院大樓外牆，不慎摔傷不治，北檢調查後認定，全民拔菜總指揮盧朝財當時涉嫌延誤救護車進立法院救人近五分鐘，錯失黃金救護時間，昨天依涉犯醫療法、強制、妨害公務將盧起訴。

盧朝財在意外發生後，曾向媒體表示，繆上校是他最好的戰友，兩人並肩作戰已久，繆為國家做出如此犧牲，他因此案被警方傳喚，不想做任何澄清，他被動支援這個運動，無怨無悔。

繆德生是藍天行動聯盟秘書長，曾參與多起反年改抗爭活動，二月廿七日上午至立法院抗議時，攀爬院內一棟建築外牆想到屋頂插旗，不慎踩空摔落，嚴重受創，三月拔管離世。

繆德生當時從立院摔下時，外界一度質疑警方延誤送醫，北檢勘驗當天的蒐證畫面，發現「全民拔菜總部」總指揮盧朝財當時涉嫌在「拔菜戰車」上，擋在立法院大門前，導致救護車抵達時進不去立院，現場的警方指揮官多次用擴音器大聲急呼，請盧將車移走「趕快救你的同袍」，但盧一直沒有移動。

救護車最後只好繞道停放在鎮江街，救護人員再扛著急救裝備及擔架，以小跑步進入立院先行急救，再以小跑步將繆德送上救護車送往醫院，繆後來因腦部缺氧，急救多日後不治。

盧朝財辯稱，他聽見警方廣播後，就走下車試圖移動車子，並沒有視而不見。但檢方檢視警方蒐證錄影帶，並未發現盧有下車移動的動作。檢察官以他消極不做為不將車輛挪開，造成延誤救人近五分鐘，涉犯刑法強制罪、妨害公務及醫療法。

繆德生年改妨害公務救護車

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