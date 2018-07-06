親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

撤站36年！最貴最潮花蓮林榮站 農場砸錢復活

跑完3千米抽搐昏迷 空軍少校要國賠2700萬

國小生不午休被罰睡陽台 學校判賠18萬

2018-07-06 16:51聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市林姓男童不愛午休，被李姓女老師罰去陽台午休，時間長達4個多月，而且如果不自動去就不能下課，結果隔離和差別待遇造成「創傷壓力症候群」，父母為此提刑民訴訟，求償207萬元；女老師今年初被新北地檢署起訴，全案尚在審理中，而國賠官司部分，新北地院今判學校須賠18萬餘元。對於結果，校方表示，還未收到判決書，等收到後將與律師再討論上訴與否。

男童父母興訟表示，兒子從國小一年級開始就被老師隔離在陽台午休，造成兒子被同學排擠孤立，甚至還被同學念「你睡覺不是在這裡，你趕快回去你的陽台睡」，直到二年級，其表現開始出現不安、恐懼等狀況，去學校查看才發現上情。

父母指稱，男童後來常會突然大哭，害怕聽到「學校」2字，甚至把自己鎖在房間內用手捶牆壁或打自己嘴巴，經醫院診斷是「創傷後壓力症候群」。

父母主張學校有保護教導所有學生的義務，卻漠視老師的不當管教，怠忽職守，因此向老師和學校求償兒子的醫療費7萬餘元、兒子的精神撫慰金120萬元、以及父母的精神賠償各80萬元。

審理時，李姓女老師表示叫男童到陽台是「調整座位」，供稱是男童不喜歡午睡，會干擾到其他人，顧及其他人的權益，才會有「調整座位」措施，並無違法或不當。

學校也指稱，男童在午休時會製造噪音、對其他同學擠眉弄眼，甚至拉扯其他小朋友的眼鏡，老師的作法是為了增進學生良好行為和習慣，維護教學秩序。學校主張老師的行為經教師評議委員會認定無「不法」，自然無違法性可言，男童父母請求國賠應無理由。

法院認為，陽台是洗手台、衣架和堆方雜物使用，絕非適合學童午休場所，男童不僅得以彎腰姿勢午休，心理上也得承受與其他同學隔離、差別待遇的感覺，其懲處已逾越了比例原則和教師輔導管教辦法。

法院審酌男童病情並非嚴重，且已經恢復，最後判學校應賠償醫藥費3萬5696元、精神撫慰金15萬元。另外，法院認為男童父母已經提國家賠償，自然不得再對個人提出侵權損害賠償，最後駁回其對老師求償部分。

新北市一名國小生不午休，被老師罰睡陽台，學校判賠18萬／示意圖/Ingimage
新北市一名國小生不午休，被老師罰睡陽台，學校判賠18萬／示意圖/Ingimage
分享

男童國賠

相關新聞

跑完3千米抽搐昏迷 空軍少校要國賠2700萬

2018-07-06 14:41

「芋頭酥之父」阿聰師開車撞死人 判刑9月賠家屬585萬

2018-07-06 15:14

娶到富太太 好命男爽拿分手費2400萬

2018-07-06 16:58

影／少年ㄟ放暑假不要無照騎車 台中市警會瘋狂取締

2018-07-06 16:52

王田北上路段4車連環撞 2人受傷

2018-07-06 14:39

凍結全資產追稅？ 行政執行署澄清謠言

2018-07-06 12:22

撞死行人判無罪 「帝王條款」跟你想的不一樣

2018-07-06 11:00

張榮味今遞申請延後兩周發監執行 檢方：按規定辦理

2018-07-06 10:49

國道殉職警案遭擱置？ 銓敘部：簽辦後很快報考試院

2018-07-06 09:22

大陸漁船海峽中線翻覆5失蹤 今晨尋獲1遺體

2018-07-06 09:03

飛行傘玩家墜亡 業者逆轉無罪

2018-07-06 00:17

建商擁槍捐350萬換緩刑？ 法官不甩

2018-07-06 00:16

買春16次8次蹺班去 法官朱樑遭彈劾

2018-07-06 00:05

飯店員工開保時捷、穿名牌 老闆娘控夫包養她全家

2018-07-05 23:46

彰化議員涉詐領助理費 2起訴2緩起訴

2018-07-05 22:41

今日5大重要社會事件 三分鐘絕對讓你懂！

2018-07-05 22:12

張榮味將申請延後2周發監執行 檢方：一切按規定辦理

2018-07-05 21:24

張榮味聲請延遲執行 盼23日入監

2018-07-05 21:20

判決書沒收到就執行？張榮味不是最快的

2018-07-05 20:31

葉世文隱匿財產罰鍰90萬 上訴又遭駁回

2018-07-05 18:47

「新進員警不該打甲等」 捷警主任竟竄改員警考績

2018-07-05 18:22

涉非法募集有價證券 張平沼夫婦各獲判10月

2018-07-05 18:14

酒測13次失敗反怨警讓他吹冷風 法官批「荒謬無稽」

2018-07-05 17:41

男舉白布條批建商反遭求償 法院判駁回

2018-07-05 17:34

捐錢就想獲緩刑？法官打臉不信「有錢判生 沒錢判死」

2018-07-05 17:30

假航空公司主管脅迫求職女口交 男子遭起訴

2018-07-05 17:03

食藥署有「門神」 不保民眾竟保藥商 判刑4年6月

2018-07-05 16:51

豪雨溪流湍急 台中57歲男子拔野菜疑落水死亡

2018-07-05 16:49

受不了鄰居夜半擲筊、唱歌 他鎚死人判無期定讞

2018-07-05 16:47

彰化縣2議員涉貪遭起訴 另1議員1鎮長緩起訴

2018-07-05 16:25

雲林地檢署收到張榮味判決書？ 最高院：誤會

2018-07-05 15:52

逆轉！韓男飛行傘墜山壁死亡 屏東業者獲判無罪

2018-07-05 15:45

農民酒駕上警局尋人 被譏「送績效給警察」

2018-07-05 15:37

小燈泡案蔡英文說補破洞 館長嗆：台灣跟地獄相差無幾

2018-07-05 15:35

買春法官遭彈劾 台中高分院：尊重不評論　

2018-07-05 15:30

不甩醫師鑑定 法官讓小燈泡兇手免死真有此事？

2018-07-05 14:34

張榮味10日入獄 張嘉郡：父親沒對不起鄉親

2018-07-05 14:27

刑罰目的含應報？ 「小燈泡案」後司院恰巧討論量刑

2018-07-05 14:25

偷軍刀砍憲兵 呂軍億改判6年8月

2018-07-05 14:23
看更多

熱門文章

墜樓女屍被誤認為假人搬著走 清潔婦嚇到去收驚　

2018-07-05 22:47

阿伯坐博愛座卻狂查規定 網友嘆：搭捷運都不安穩

2018-07-06 09:37

撞死行人判無罪 「帝王條款」跟你想的不一樣

2018-07-06 11:00

高市警局長何明洲申請提前退休 第二春是上市公司？

2018-07-06 11:29

飯店員工開保時捷、穿名牌 老闆娘控夫包養她全家

2018-07-05 23:46

「新進員警不該打甲等」 捷警主任竟竄改員警考績

2018-07-05 18:22

背小孩騎車被檢舉 媽媽無奈：以後出門都會很猶豫

2018-07-06 11:08

獨／淡水分局爆包庇賭場 調查官帶回8名官警偵訊

2018-07-06 15:03

越南媽媽昨天下午返台 晚上就被藥劑師開車撞死

2018-07-06 09:15

跑完3千米抽搐昏迷 空軍少校要國賠2700萬

2018-07-06 14:41

趁入睡「掏寶」塞她嘴 女房客驚嚇「扭蛋」喊救命

2018-07-06 11:07

「那個人髒又臭」母帶子迴避 工人聽聞心酸酸

2018-07-05 18:20

國道殉職警案遭擱置？ 銓敘部：簽辦後很快報考試院

2018-07-06 09:22

2日本正妹全身濕透站台中街頭 全都是為彩虹眷村

2018-07-06 10:32

買春16次8次蹺班去 法官朱樑遭彈劾

2018-07-06 00:05

惡劣！妻子當保母照顧3歲女童 惡男竟性侵她

2018-07-05 17:43

雲林割喉凶殺案 弟弟涉嫌弒兄偵訊中

2018-07-05 19:53

喝酒配燒炭 房仲自撞亡

2018-07-06 00:21

嘉中家長會幹事捲款200多萬跑了 家長會今報案

2018-07-06 15:10

打獵看錯獵物誤擊 害女友喪命

2018-07-05 23:44

男子幫忙保管毒品 經過城隍廟心虛跑到派出所自首

2018-07-05 17:26

宜蘭大學生資大樓6樓冒煙 無人受困

2018-07-06 05:42

一封塵封50年的信 宜蘭警幫美籍婦人萬里尋到親

2018-07-06 15:57

白牌車司機絞殺老婦判無期 家屬嘆：殺人的都有人權

2018-07-06 14:37

兄挨20多刀慘死 廚師弟涉嫌

2018-07-06 00:11

張榮味將申請延後2周發監執行 檢方：一切按規定辦理

2018-07-05 21:24

飛行傘玩家墜亡 業者逆轉無罪

2018-07-06 00:17

醬油配飯吊著打 六子免養失智爸

2018-07-06 00:08

孩子太吵用退熱貼封嘴？ 爸喊冤：乾淨膠帶3秒就撕下

2018-07-05 17:24

沒買車票企圖闖台鐵 男子嗆女警：沒用的警察

2018-07-05 20:25

機車遭移出停車格倒楣吃罰單 警教自保

2018-07-06 16:02

今日5大重要社會事件 三分鐘絕對讓你懂！

2018-07-05 22:12

影╱2歲童突癱軟眼上吊 警察飛車送醫及時搶救

2018-07-06 12:29

陳竹音姐解剖報告出爐 法醫研判自然死亡

2018-07-05 17:19

離家僅百公尺 國高中生兩姐妹撞車一死一傷

2018-07-06 13:53

「芋頭酥之父」阿聰師開車撞死人 判刑9月賠家屬585萬

2018-07-06 15:14

建商擁槍捐350萬換緩刑？ 法官不甩

2018-07-06 00:16

影／肉販騎車疑撞紅燈 被統聯客運撞到車底

2018-07-06 09:34

捐錢就想獲緩刑？法官打臉不信「有錢判生 沒錢判死」

2018-07-05 17:30

影╱開車恍神成傷人凶器 連撞7機車多人傷

2018-07-06 09:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top