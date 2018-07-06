國小生不午休被罰睡陽台 學校判賠18萬

2018-07-06 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市林姓男童不愛午休，被李姓女老師罰去陽台午休，時間長達4個多月，而且如果不自動去就不能下課，結果隔離和差別待遇造成「創傷壓力症候群」，父母為此提刑民訴訟，求償207萬元；女老師今年初被新北地檢署起訴，全案尚在審理中，而國賠官司部分，新北地院今判學校須賠18萬餘元。對於結果，校方表示，還未收到判決書，等收到後將與律師再討論上訴與否。

男童父母興訟表示，兒子從國小一年級開始就被老師隔離在陽台午休，造成兒子被同學排擠孤立，甚至還被同學念「你睡覺不是在這裡，你趕快回去你的陽台睡」，直到二年級，其表現開始出現不安、恐懼等狀況，去學校查看才發現上情。

父母指稱，男童後來常會突然大哭，害怕聽到「學校」2字，甚至把自己鎖在房間內用手捶牆壁或打自己嘴巴，經醫院診斷是「創傷後壓力症候群」。

父母主張學校有保護教導所有學生的義務，卻漠視老師的不當管教，怠忽職守，因此向老師和學校求償兒子的醫療費7萬餘元、兒子的精神撫慰金120萬元、以及父母的精神賠償各80萬元。

審理時，李姓女老師表示叫男童到陽台是「調整座位」，供稱是男童不喜歡午睡，會干擾到其他人，顧及其他人的權益，才會有「調整座位」措施，並無違法或不當。

學校也指稱，男童在午休時會製造噪音、對其他同學擠眉弄眼，甚至拉扯其他小朋友的眼鏡，老師的作法是為了增進學生良好行為和習慣，維護教學秩序。學校主張老師的行為經教師評議委員會認定無「不法」，自然無違法性可言，男童父母請求國賠應無理由。

法院認為，陽台是洗手台、衣架和堆方雜物使用，絕非適合學童午休場所，男童不僅得以彎腰姿勢午休，心理上也得承受與其他同學隔離、差別待遇的感覺，其懲處已逾越了比例原則和教師輔導管教辦法。