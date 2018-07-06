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「芋頭酥之父」阿聰師開車撞死人 判刑9月賠家屬585萬

2018-07-06 15:14聯合報 記者林敬家╱即時報導

有芋頭酥之父稱號的「阿聰師」吳聰朝，去年1月間開車撞到65歲徐姓男子的農用搬運車，造成徐身亡，家屬求償但雙方和解金額談不攏因而對簿公堂，台中地院法官認定吳加速超車撞翻農用車肇事，被依過失致死罪判他9月徒刑，民事部分判賠家屬585萬元，可上訴。

記者致電「阿聰師」店家，員工表示不便發表意見，不過，去年3月吳聰朝發聲明向家屬致歉，指這起車禍屬個人私領域，相關責任由本人承擔。

判決指出，73歲吳聰朝去年1月4日晚間與妻駕駛自小客車行經台中大安區中山南路，原本開在徐的搬運車後，突然加速從拼裝車左後方超越，不慎撞及搬運車座後車尾，導致對方車翻覆壓住徐的頭、胸，送醫後不治，吳認為徐未領牌照駕駛農用拼裝車上路，法官認為駕駛農用拼裝車是否領用牌照，僅屬行政管理問題，與車禍發生是否有過失責任無關。

吳事後辯稱農用車後方裝設一盞燈，燈突然亮起刺激導才發生車禍，法官勘驗影片，認為吳在農用車後方至少2分鐘，應能輕易注意到探照燈，且吳在審理時又改口「我雖然一直行駛在被害人車輛後方，但我沒有感覺到我前方有車子。」法官認為吳前後相說法歧異意圖卸責，判他有期徒刑9月。

事發之後吳支付被害家屬60萬元喪葬費，並提出600萬元和解金尋求和解，但徐的妻子與三名子女認為吳應負擔更高賠償金，向他提出民事求償近千萬，吳認為求償金額過高，他因年邁，早已將公司營運交由其他人掌理，對公司沒有實質影響力。

法官考量雙方身分、地位、經濟能力、被害家屬失去家人的痛苦程度等，判吳賠償精神慰撫金與撫養費585萬多元，仍可上訴。

有芋頭酥之父稱號的「阿聰師」吳聰朝去年涉嫌開車撞死徐姓男子，被依過失致死罪判有期...
有芋頭酥之父稱號的「阿聰師」吳聰朝去年涉嫌開車撞死徐姓男子，被依過失致死罪判有期徒刑9月。報系資料照
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