飯店員工開保時捷、穿名牌 老闆娘控夫包養她全家

2018-07-05 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



賴姓飯店負責人遭妻控訴與櫃台女員工梁姓女子有婚外情多年，甚至包養她一家人，讓一個單身媽媽可以開保時捷上下班，穿名牌限量新衣，時常帶家人出遊，賴妻對樑女、梁前夫以及賴所有的飯店求償440萬多元，台中地院法官認為，賴妻提出的證據無法證明兩人有不當男女關係，判她敗訴。

賴妻在2010年就懷疑兩人有曖昧情愫，要求賴簽切結書，內容約定賴若與梁又發生不軌情事，例如私下交往等男女情愫、約會、私下通聯及任何不明金錢流向至梁和與她涉及非公事等交往情事，要無條件將名下存款現金、動產、不動產及小孩監護權移轉到妻子名下。

賴妻指控，梁當櫃台員工每月薪資不到25000元，卻從2008年開始色誘夫交往後，夫資產就足足少了4千萬元，而梁資產卻暴增，可以開價值250萬元的保時捷，且於每年帶家人出國數次，小孩也穿潮衣，生活享受，就連梁的前夫也衣食無虞，認為兩人有不正當男女關係，已違反夫妻忠誠懲罰性契約因而求償。

賴與梁都否認有曖昧情愫，賴妻主張，梁引誘夫使他時常流連在她住處，並在2016年9月引誘夫脫離家庭，她向台中地檢提告，但檢方不起訴確定，沒能證明兩人如賴妻所訴在2016年6月及9月曾有接吻、擁抱、撫摸行為。