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犯罪為何仍層出不窮？基層警直言績效制度是幫凶

發展條件佳 輕颱瑪莉亞不排除成強颱

今日5大重要社會事件 三分鐘絕對讓你懂！

2018-07-05 22:12聯合報 記者柯永輝╱即時報導

3分鐘掌握今日重要社會新聞（7月5日）

1.成大洗腎也出包

繼台大、中國附醫爆出洗腎接錯管等狀況後，成大醫院也傳出透析人員5月24日準備替病患洗腎時，將漂白水誤以為是透析藥水，注入血液透析機，幸好系統啟動保護機制，偵測藥水濃度有異停機，漂白水未進入病人體內。成大醫今晚表示遺憾與抱歉，承諾改善。延伸閱讀 https://bit.ly/2u67tCF

2.法官蹺班買春

高等法院台中分院法官朱樑3年內16次買春，其中至少8次是蹺班前往；前法官曾謀貴接受承辦案件當事人的邀宴與餽贈，並於上班時間到議會為友人請託。監察院今以12比0全數通過對2人彈劾，並記名發布。朱樑已停職，曾謀貴則已退休。延伸閱讀https://bit.ly/2tUtdSY

3.北港割喉命案

雲林縣北港鎮55歲蔡姓男子今天上午被發現頭部遭砍20多刀死亡，且刀刀見骨，其中1刀疑有類似殺豬的放血手法；警方懷疑死者弟弟涉嫌行凶，凶器是死者在肉品市場殺豬用的多把刀，漏夜調查。延伸閱讀 https://bit.ly/2tVueKo

4.奇蹟男孩走歹路

八仙塵爆陳姓重傷患者當年在醫院救治100多天才出院，被稱「奇蹟男孩」，結果陳卻涉入多起刑案，前年吸毒被逮、去年又因夜店糾紛擄人痛毆；昨晚陳的朋友在旅館與房客起糾紛，陳涉嫌再度動手，警方晚間傳喚他到案，他供稱車輛借別人，否認涉案，警將繼續調查。延伸閱讀 https://bit.ly/2KxhHXL

5.國產車撞上千萬法拉利

萬姓女駕駛3日駕駛國產Toyota在嘉義市路口迴轉時，與停在路邊正起步的市價1500萬元法拉利458 Spider V8雙門敞篷超跑擦撞，網友留言「紅色法拉利被三寶擊落」、「這下維修費不便宜」，後續交保險公司處理。延伸閱讀  https://bit.ly/2lUNyD6

成大醫院洗腎室透析藥水平常裝在透明瓶罐，一名清潔員貪圖方便，將漂白水裝進透析藥水...
成大醫院洗腎室透析藥水平常裝在透明瓶罐，一名清潔員貪圖方便，將漂白水裝進透析藥水空瓶，結果護理師誤拿，差點注入洗腎病患體內。圖／成大醫院提供
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洗腎法拉利北港

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