酒測13次失敗反怨警讓他吹冷風 法官批「荒謬無稽」

2018-07-05 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



駱姓男子今年初開車因未繫安全帶遭攔查，警方懷疑他喝酒要求酒測遭拒，對他開出9萬元罰單並吊銷汽車駕照，駱不服提起行政訴訟，法官調閱警方側錄畫面，發現他酒測13次，都以吸氣、未吹氣、秒數太短、吐舌抵住等方式不配合酒測，警方還親自示範他仍拒絕配合，一、二審法官都認為他消極抵制，耗費警力勤務資源及時間，判他敗訴確定。

駱姓男子去年行經台中北區英才路被要求酒測，法院調查發現駱男被攔下後承認自己喝一罐啤酒，起初２次酒測失敗，員警示範吹氣動作，但他仍吹失敗，不是沒吹氣就是只含著吹嘴，員警示範第二次，駱卻用舌頭抵住吹嘴，前後吹氣達13次，耗了半小時，之後員警要求駱取出車上貴重物品，要對他開出拒測罰單， 但駱不願簽名，員警表示願給他 一次機會，他仍不配合酒測並表示「不一定會過」。

駱宣稱並未拒測，是警方濫權，讓他在夜間寒風中留置他1、2小時，還且多次厲斥他 ，再不配合酒測，就要押他抽血檢驗，並開立拒絕酒測罰單。