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男假冒長榮航空面試官性侵求職女遭起訴

2018-07-05 16:13聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

北市一名20多歲女子上網刊登履歷，欲應徵長榮航空公司地勤人員，今年1月6日凌晨接獲一名自稱考官的男子電話，兩人視訊後，不疑有他前往面試，卻在車內遭強逼口交得逞。台北地檢署今依強制性交罪將這名假裝是考官的萬姓男子起訴。

檢方調查，萬姓男子透過求職網站得知被害女子有意應徵地勤職缺，在今年1月6日凌晨1點多，致電被害女子佯稱是副理兼人事考官，現有職缺、覺得對方很適合，要求女方傳送僅穿內衣褲的影像，女子照做。

萬姓男子發現女子單純可欺，食隨知味，一面佯稱會錄取、一面同時表示馬上要把履歷表交給她，要求凌晨3點約在中山區一間便利商店見面。女子赴約後，萬說附近無處暫停，把她帶到車上填履歷，上車後，又以車子會遭臨檢為由，在巷弄間繞行，最後停在天祥路停車格內，接著，萬要求女子舔他乳頭。

女方雖害怕、拒絕，但又忌憚對方考官身分，在經百般要求下，勉為其難舔乳頭；萬又要她含下體，她驚嚇中連忙拒絕，對方卻態度丕轉，用嚴峻語氣說：「我專門從桃園來，妳這樣太沒誠意」兼懷柔喊話「我一定讓妳來上班」。

女子在被軟硬兼施脅迫之下，只好幫他口交。萬姓男子自己打手槍洩慾後，才把女子送回原本見面的超商、揚長而去，女子跑去報案。據了解，萬男出庭時矢口否認，辯稱沒有假裝是考官，而是幫自己的房仲公司徵員工，更沒強逼女子口交。

檢方根據萬男提供給女子的履歷表照片，查出明顯有長榮航空標誌，認定他以考官身分欺騙女子，且根據監視器畫面等證據，認定雙方當天見面行蹤，不採信萬的辯詞，今依強制性交罪起訴。

履歷表長榮地勤

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