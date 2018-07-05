力挺父親張榮味 張嘉郡：這是選舉前的司法凌遲

2018-07-05 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



張榮味。聯合報系資料照片 分享 facebook 雲林縣前縣長張榮味涉林內垃圾焚化爐收賄弊案，纏訟14年，最高法院昨依貪汙污治罪條例判張徒刑8年確定。張榮味的女兒、前立委張嘉郡今透過臉書感嘆，「當司法淪爲政治鬥爭的工具，誰還能為我們主持正義？」張嘉郡強調，「爸爸絕對沒有做出對不起雲林人的事情」，對於判決結果痛心至極。

張嘉郡表示，整件事件從調查到判決，都讓人感到充滿針對性與政治算計，她提出3點質疑，首先，賄賂是對向關係，若無行賄之人，怎麼會有收賄罪？更何來「期約收賄」？其次，法官為入人於罪，竟以期約收賄定讞。但判決內文從頭到尾也證明她的父親從未收受過任何一毛錢，法官卻只採信汙點證人的一面說詞，「如此薄弱的證據力，就將人定罪8年，合理嗎？」本案真正收賄的人徐治國經轉為汙點證人隨意汙衊指控後卻獲判無罪。張嘉郡說，「收錢的人無罪，沒有收錢的人卻被判刑8年，這樣還有公理嗎？」

張嘉郡說，「每一天，我都在期待司法能還給我爸爸清白…但總是在選舉前才能等到回應...這種巧合，是司法凌遲，折磨著每一位相信張榮味的人，而如今這份判決，不僅使我們心寒，也見識到台灣政治環境的卑劣。我爸爸絕對沒有做出對不起雲林人的事，看他受此冤委，身爲子女，我不服，不捨，但我們會堅強面對，感謝各界的關心。」