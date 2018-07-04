陳姓大學生騎車打滑不幸身亡 是藝人田馥甄外甥

2018-07-04 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



藝人田馥甄的外甥陳姓大學生，今天凌晨騎機車載同班的陳姓女友，沿高雄市高楠公路往橋頭方向行駛時，疑因路面積水、前輪胎紋已幾乎磨平等因素，致機車打滑失控，人車撞上路旁第四台訊號箱，陳傷重不治，女友右大腿骨折住院，確實肇事原因仍待警方調查；田馥甄則透過經紀公司表達哀痛。

警方調查，高雄市一所國立大學三年級陳姓學生（22歲），與陳姓女同學（22歲）是班對，他今天凌晨1點11機車載女友，沿楠梓區高楠公路北上慢車道往橋頭方向行駛，突然人車失控撞上路旁第四台訊號箱，陳撞飛倒在車道，女友彈到人行道上。

不少路人見狀趕緊上前救援，其中許姓護理師一直幫陳CPR急救，直到搭上救護車送醫，但因撞擊力道甚大，陳頭部重創，全身多處骨折，到院醫前就已不幸死亡，檢測後沒有酒精反應。陳女右大腿骨折，全身多處擦傷，目前住院觀察中，尚無法接受警方詢問，調查案發過程。

警方勘驗後，發現肇事地點路面有一處深約2,5公分的積水，機車前輪的胎紋已幾乎磨平，懷疑因行經積水路面，致機車打滑失控，高速衝撞路旁的第四台訊號箱，但確實肇事原因，仍待進一步調查鑑定。