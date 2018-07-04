離奇車禍！他半夜出門載菜 婦人疑跳車摔破頭

2018-07-04 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市48歲吳姓男子每天凌晨3點就開車至龍泉市場載送蔬菜，日前行經汀州路圓環時，突然聽到車子後方「碰！」巨大聲響，沒想到竟然有1名婦人，摔在車子後方，地上血跡斑斑，重傷昏迷6天後不治，吳姓駕駛遭警方依過失致死罪移送偵辦，檢方無保請回。

據了解，60歲章姓婦人日前凌晨3時許，披著白色圍巾，走進大安區一處暗巷，不知為何爬上停在巷弄間的貨車，約20分鐘後，車主吳姓駕駛出門上工，駕駛貨車前往市場載運蔬菜。

警方調查，吳男作息固定，每天清晨就會從大安區開車出門載運蔬果，由於貨車上有帆布覆蓋，沒注意到章婦在車內呼呼大睡，車子一路行經辛亥路、汀洲路圓環時，突然「碰！」一聲，婦人疑似自行跳車，後腦著地昏迷不醒。

警方指出，吳姓駕駛喊冤「我沒有撞到人！」，馬路上沒有車，不知道有人在車上。由於婦人身上沒有隨身背包，有無任何證件，身分不明，警方連續3天在大安、中正區調閱監視器，終於找到家屬。據婦人的兄長表示，她出門找朋友，不知道為什麼鑽進貨車內。