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涉賣油給北韓遭起訴 高雄商人至少運4次

2018-07-04 16:38聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄商人陳世憲去年租用香港籍「方向永嘉」號油輪赴公海與北韓交易，遭美方監控、南韓緊急扣船曝光全案。高雄地檢署調查發現，陳世憲另擁比利恩18號、比利恩88號船舶去年共4次自台中港購油，不實報關目的地為香港，卻前往公海域駁油，今天依業務登載不實罪嫌將陳世憲起訴，公司錢姓業務則緩起訴。

起訴書指出，陳世憲為「比利恩油品集團」實際負責人，設立多間境外公司，將旗下比利恩18號登記在英屬維京群島的「Bunker Taiwan Group Cooperation」公司、比利恩88號則登記於馬紹爾群島的「Billion Bunker Group」公司所有。

檢方發現，比利恩18號去年1、2間，2次自台中港購買石油，各購買7900、7896公噸，比利恩88號則在2月及12月，各買4133、7500噸石油，都將出口報單填載要去香港，但卻直奔東海附近的公海，由綽號「大黃」及「阿弟仔」等油品仲介聯繫後，先確認買家已匯款入帳，才進行海上加油業務。

檢方掌握出口報單、集團的銀行帳戶交易明細，事證明確，至於方向永嘉號則未從台灣報關出港，未涉及偽造文書

全案爆發後陳世憲受法務部祭出「資恐防制法」，凍結他名下及公司的存款、不動產，不得提領及處分，他疑似無法接受今年1月傳出在自家服藥輕生，獲救後在醫院怒罵「以死明志」，並否認與北韓做生意。

涉賣油給北韓的商人陳世憲，遭法務部制裁後一度鬧輕生。圖／報系資料照
涉賣油給北韓的商人陳世憲，遭法務部制裁後一度鬧輕生。圖／報系資料照
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台灣商人涉嫌偷賣油給北韓事件，據傳被美方監控並拍下交易過程才曝光。圖／報系資料照
台灣商人涉嫌偷賣油給北韓事件，據傳被美方監控並拍下交易過程才曝光。圖／報系資料照
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香港北韓偽造文書

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