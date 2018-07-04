涉賣油給北韓遭起訴 高雄商人至少運4次

2018-07-04 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄商人陳世憲去年租用香港籍「方向永嘉」號油輪赴公海與北韓交易，遭美方監控、南韓緊急扣船曝光全案。高雄地檢署調查發現，陳世憲另擁比利恩18號、比利恩88號船舶去年共4次自台中港購油，不實報關目的地為香港，卻前往公海域駁油，今天依業務登載不實罪嫌將陳世憲起訴，公司錢姓業務則緩起訴。

起訴書指出，陳世憲為「比利恩油品集團」實際負責人，設立多間境外公司，將旗下比利恩18號登記在英屬維京群島的「Bunker Taiwan Group Cooperation」公司、比利恩88號則登記於馬紹爾群島的「Billion Bunker Group」公司所有。

檢方發現，比利恩18號去年1、2間，2次自台中港購買石油，各購買7900、7896公噸，比利恩88號則在2月及12月，各買4133、7500噸石油，都將出口報單填載要去香港，但卻直奔東海附近的公海，由綽號「大黃」及「阿弟仔」等油品仲介聯繫後，先確認買家已匯款入帳，才進行海上加油業務。

檢方掌握出口報單、集團的銀行帳戶交易明細，事證明確，至於方向永嘉號則未從台灣報關出港，未涉及偽造文書。