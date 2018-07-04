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印尼羽賽／戴資穎34分鐘速拿首輪勝 拉出25連勝

阿兵哥盜刻準岳父母印章與懷孕女友結婚 離婚就被告

2018-07-04 15:07聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中高分院依偽造文書罪判曾是職業軍人的蔡姓男子徒刑3月。記者游振昇／攝影
台中高分院依偽造文書罪判曾是職業軍人的蔡姓男子徒刑3月。記者游振昇／攝影
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蔡姓男子當職業軍人時想娶19歲女友，他被控盜刻當時準岳父母的印章，請朋友翁男在結婚同意書偽簽女友父母簽名，蔡和女友婚後3年離婚，岳父母告他偽造文書，他辯稱岳父母參加婚宴，自己沒偽刻印章，岳父母強調，當時女兒未婚已懷孕，且女婿婚當天承諾會善待他們女兒，沒想到很快就離婚，孫子也帶走，他們才控告這名前女婿，二審合議庭判蔡男和他朋友偽造文書罪成立，可再上訴。

蔡男被依共同犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑3月，如易科罰金罰9萬元；蔡的朋友翁男判有期徒刑2月，易科罰金罰6萬元。

台中高分院判決指出，民國103年時，蔡是職業軍人和當時19歲趙姓女子男女朋友，翁男是蔡的好友，也是趙的鄰居，明知當時趙屬未成年人，結婚登記應獲得父母法定代理人同意，而女友的父母並未同意此婚事。

蔡於103年8月21日前某日，在台中市某地，請不知情的刻印業者偽刻女友父母印章後，由蔡告知翁，蔡的女友父母身分證號碼、地址和電話等資料，由翁在結婚同意書上填寫趙女的父母身分證號碼、地址、電話等資料，並在法定代理人簽章欄內偽造趙姓父母署押，蔡在結婚同意書簽章欄處，蓋用偽造印章，再由蔡帶女友向不知情的戶政事務所承辦人員佯稱已獲得趙女父母同意辦理結婚登記。

蔡與朋友翁一審被判刑，他們不服上訴說，女友父母不但同意，甚至還參加迎娶儀式，二審合議庭認為。一般父母在發現未成年子女懷孕時，不得不同意女兒與他人結婚，法院也請刑事局鑑定結婚登記書趙女父母的簽名，和翁的筆跡相似，認定二人是偽造文書共同犯，判二人有罪。

結婚偽造文書

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