食安團訟 強冠劣油4千多名受害者獲賠

2018-07-04 11:54 中央社 高雄3日電



強冠油品公司董事長葉文祥。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

強冠公司涉及販售劣油案經法院判決確定，台灣消保會受理受害消費者求償，經過3年多的訴訟，4048名求償師生，每名可以獲得新台幣3000到9000元不等的受害賠償金，消保費近日將匯出。

強冠劣油案發生在2014年，業者涉及販售劣質豬油，事件曝光後，引發消費者及團膳業者的恐慌，台灣消保會協助受害者提起團訟。

台灣消費者保護協會今天召開記者會宣布團訟結果並指出，強冠以來源不明的劣質油品製成全統香豬油等豬油製品，致學校團膳師生及職工受害。總共受理北到南的高中、國中、國小、幼兒園共22所學校，求償人數4048人。

消保會副秘書長徐邦瀚指出，3年多的官司纏訟，強冠公司資產經數度法拍執行後，消保會共獲得賠償新台幣2442萬8400元，全數已入消保會帳戶。

消保會指出，原告4048人，於一審訴訟過程中有3811人同意和解，每人獲得和解金6000元；另160人一審判決獲得6000至9000元的賠償金；一審後仍有77人未獲理賠，後來經消保會提出上訴繼續為消費者爭取權益，最後也獲接受每人有3000元的和解賠償。

消保會指出，原來團訟提出每人9萬元的賠償金，在訴訟過程中不論是和解還是法院判賠，金額與當初請求金額落差甚大，讓消保會深感遺憾；但慶幸的是，消費者可實質獲得賠償。

消保會理事長楊月雲、行政院消保處消保官、食藥署及高市府消保官今天都出席團訟入帳記者會，肯定台灣消保會的努力，及消費者食安正義得以伸張。

高雄市林園國小有772名學生委託消保會團訟，全數獲得理賠。校長張坤宏受訪表示，消費食安正義得到保護，他感謝消保會協助。

徐邦瀚指出，賠償與和解金會在7月底前匯出。