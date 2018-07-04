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姓名誤植父子成路人 法官讓百年前的他認祖歸宗

2018-07-04 07:33聯合報 記者呂開瑞╱即時報導

桃園市李姓五兄弟和姪子是同祖先，但曾祖父姓名誤植，造成分產糾葛，五兄弟打官司確認他們的曾祖父和姪子的曾曾祖父親子關係存在勝訴。

桃園地院調查，李姓五兄弟的曾祖父過世逾百年，有六個兒子，姪子是二房的兒子，五兄弟曾祖父登記是「單姓複名」，因日據時代誤植，姪子的曾曾祖父的姓名變成「單姓單名」，中間少了一個字，變成祖先非同支同脈，早年大家都沒發現，近年因李家土地重畫，地價暴漲，牽涉到土地分配比例，引發分產糾紛。

李姓五兄弟以姪子的曾曾祖父姓名誤載，打官司確認他們的曾祖父和姪子的曾曾祖父的父子關係存在。

法院審理時，姪子也認為祖父和五名叔叔的曾祖父是同一人，也未否認族譜的真實性，只是不了解當初為何會登錯，而一錯就百年，因市府不願裁定，打官司確認是解決之道。

法官查出過世祖先戶籍登載曾出現姓名中間的字被劃掉，且另有三子登載同時單姓複名，後來又劃掉，變單名單姓，法官再清查李氏宗家譜和宗祠紀載，同時查出五兄弟和姪子的曾祖母姓名相同，而宗祠神主牌位、陵寢內塔的姓名都是「單姓複名」。

法官因此確認五兄弟曾祖父和姪子的曾曾祖父是同一人，判決五人的曾祖父和姪子的曾曾祖父親子關係存在，是實務上罕見親子關係確認到曾曾祖父輩的案例。

親子

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