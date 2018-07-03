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旅客攜上千萬黃金闖關入境 遭海關查獲

2018-07-03 20:29聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

又有民眾超攜黃金遭逮，台北關今天表示，上月底稽查組人員在桃園國際機場查獲自香港搭乘中華航空公司第CI-904次班機入境之本國籍黃姓旅客，以手提行李攜帶大量黃金飾品及鉑金飾品逾10公斤（10019.17公克），企圖免申報的綠色檯闖關入境，被查獲後依法將整批飾品暫扣。

官員表示，暫扣下來的黃金飾品及鉑金飾品，將進行鑑價，鑑價結果出爐後，超過法定可攜帶限額的部分，將處以等價罰鍰。以昨天銀樓公會飾金賣出價格每台錢4870元來估算，此批黃金價格高達上千萬元，恐是新法上路以來，超攜物品價值最高的一宗案件。

據了解，該黃姓旅客為生意人，經常攜帶黃金等貴金屬飾品出入境，過去都有誠實申報，但卻此次卻未進行申報。

依據洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第3條第1項第4、5款規定，旅客或隨交通工具服務之人員，出入國境攜帶逾等值2萬美元之黃金；總價值逾等值新臺幣50萬元，且超越自用目的、有被利用進行洗錢之虞的物品，如鑽石、寶石、白金等出入國境者，應主動向海關申報，未申報或申報不實者，處以相當未申報或申報不實物品價額的罰鍰。

台北關呼籲，民眾出入國境攜帶外幣、有價證券逾限額等值美元1萬元或人民幣逾限額2萬元、新臺幣逾限額10萬元及總價值逾等值2萬美元之黃金，與超越自用目的、有洗錢之虞之物品(鑽石、寶石、白金)逾限額等值新臺幣50萬元者，應主動誠實申報，以免受罰。

台北關。聯合報系資料照片
台北關。聯合報系資料照片
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