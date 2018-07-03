連日大雨 正修科大旁擋土牆崩塌砸毀隔鄰大樓警衛室

2018-07-03 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，高市連日下著大雨，今天凌晨近4點，鳳山區濱山街55巷一棟大樓與正修科技大學鄰隔擋土牆崩塌，住戶地下車道旁的警衛室遭落石砸毀，好在當時沒有人在警衛室，現場無人傷亡，警方現場拉起封鎖線，實施管制。