放棄國籍石沉大海…竟是被外交部科員A手續費

2018-07-03 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北報導



外交部曾姓科員涉嫌趁經手民眾申請放棄中華民國國籍業務時，將十八萬元手續費據為己用，有圖為外交部。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

外交部某單位科員曾姓男子涉嫌趁經手民眾申請放棄中華民國國籍業務時，將十八萬元手續費據為己用，有民眾苦等未獲通知向外交部反應，全案才曝光；台北地檢署昨天依貪汙罪嫌起訴曾。

據了解，曾犯罪後主動向政風人員承認犯罪，他說因多年前向親友借款百萬元，親友突然急需用錢向他追討，一時還不出錢才出此下策暗槓手續費；北檢偵辦期間，曾把犯罪所得全數繳回，希望檢方能給他緩起訴自新的機會。

不過檢方認為，曾侵占的公款金額雖不大，但貪汙的侵占公款罪最輕可處七年徒刑，曾侵占一百五十五件申請案規費，若以一罪一罰來算，刑責相當重，因此不宜輕縱，決定起訴以示懲戒。

依照規定，國人如欲放棄中華民國籍，在國內申請者，需繳交台幣一千元證書費，在國外申請者，每張證書費用美金卅元，在日本地區申請者，每張收費日幣三千三百元；外交部收到申請案後，再將費用和申請文件送交內政部辦理。

檢方指出，曾姓科員從二○一六年十一月至二○一七年八月，利用經辦放棄中華民國籍業務的機會，趁機中飽私囊，共侵占一百五十五件申請案、總金額十八萬元的手續費；有民眾苦等三個月都沒拿到證書，向外交部反應，外交部清查發現，竟是自家人「監守自盜」。