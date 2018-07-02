RCA員工關懷協會續招會員加入訴訟 清查受害者總體損害

2018-07-02 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



RCA員工關懷協會今於法律扶助基金會開記者會指出，RCA案三審宣判在即，求償結果也將依判決原則，展開清算，協會與義務律師團等人討論後，決定從本月7日起繼續招募會員，加入訴訟。

RCA員工關懷協會表示，RCA三審即將於8月16日上午11點宣判，不僅將決定第一批529位RCA員工的賠償結果，美商RCA公司、奇異公司、及法商湯姆笙公司侵害台灣勞工健康總體的總體成本，也將依判決原則，展開清算。

目前除2004年起訴之第一批RCA員工關懷協會會員，即將迎接三審宣判外，第二批約1100位RCA員工，已於2015年完成入會程序，並於台北地方法院展開第二波訴訟。RCA員工關懷協會經與義務律師團及工傷協會、各界顧問討論，決定自7月7日（六）起繼續招收會員，加入訴訟，並向RCA案全體被告宣告我們清查總體損害、要求跨國企業為工傷污染立即負責的立場。

依據第一批RCA 員工之一、二審判決原則，RCA等被告公司惡意隱瞞汙染毒害事實，主張時效問題屬權利濫用，由於RCA工作現場之汙染空氣、飲水、皮膚接觸有機溶劑等情形，經年累月對現場員工造成身心健康損害。工傷協會呼籲，曾於RCA公司工作之員工，盡速加入RCA員工關懷協會，共同提起訴訟，為跨國資本遺害台灣的歷史，算一筆總帳。

自7月7日起，每週四到週日上午十點到下午七點，於桃園市桃園區國豐六街88號開放辦理入會，並由法律扶助基金會及義務律師團協助提起訴訟。如欲辦理入會者，請電聯03-3369885、03-3693363，並備妥相關證明後來會辦理。