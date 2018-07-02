親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

年改昨第1天上路 前主播：打球、餐廳都不塞了

RCA員工關懷協會續招會員加入訴訟 清查受害者總體損害

2018-07-02 13:21聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

RCA員工關懷協會今於法律扶助基金會開記者會指出，RCA案三審宣判在即，求償結果也將依判決原則，展開清算，協會與義務律師團等人討論後，決定從本月7日起繼續招募會員，加入訴訟。

RCA員工關懷協會表示，RCA三審即將於8月16日上午11點宣判，不僅將決定第一批529位RCA員工的賠償結果，美商RCA公司、奇異公司、及法商湯姆笙公司侵害台灣勞工健康總體的總體成本，也將依判決原則，展開清算。

目前除2004年起訴之第一批RCA員工關懷協會會員，即將迎接三審宣判外，第二批約1100位RCA員工，已於2015年完成入會程序，並於台北地方法院展開第二波訴訟。RCA員工關懷協會經與義務律師團及工傷協會、各界顧問討論，決定自7月7日（六）起繼續招收會員，加入訴訟，並向RCA案全體被告宣告我們清查總體損害、要求跨國企業為工傷污染立即負責的立場。

依據第一批RCA 員工之一、二審判決原則，RCA等被告公司惡意隱瞞汙染毒害事實，主張時效問題屬權利濫用，由於RCA工作現場之汙染空氣、飲水、皮膚接觸有機溶劑等情形，經年累月對現場員工造成身心健康損害。工傷協會呼籲，曾於RCA公司工作之員工，盡速加入RCA員工關懷協會，共同提起訴訟，為跨國資本遺害台灣的歷史，算一筆總帳。

自7月7日起，每週四到週日上午十點到下午七點，於桃園市桃園區國豐六街88號開放辦理入會，並由法律扶助基金會及義務律師團協助提起訴訟。如欲辦理入會者，請電聯03-3369885、03-3693363，並備妥相關證明後來會辦理。

相關新聞

評醫療奉獻獎得主是政治變色龍 名醫王浩威獲不起訴

2018-07-02 12:57

「愛的小手」活活打死女網友1歲兒 碩士判7年半

2018-07-02 11:12

魔鬼代言人：幫殺人犯辯護都是為了錢？

2018-07-02 12:12

退休大學師堅稱手機電磁波害人 強攆公車女乘客

2018-07-02 13:48

影／少年無照騎車害死重機騎士 跨雙黃線超車畫面曝光

2018-07-02 13:41

只喝5小杯？男酒駕硬要上路 撞死無辜行人

2018-07-02 13:22

女教師提分手 男友恫稱性愛影片寄學校報復

2018-07-02 12:59

老婦騎三輪車遭撞後中風 直行騎士肇責低仍賠13萬

2018-07-02 12:01

收錢卻沒關照賭博電玩？分局長之子詐欺判無罪

2018-07-02 10:41

原民砍扁柏變賣 不符傳統判有罪

2018-07-02 01:24

曳引車疑轉彎失控翻覆 滿車瀝青差點倒入商店

2018-07-01 22:13

只為自己利益！泰雅族人盜伐越原民規範紅線

2018-07-01 19:25

雜貨輪撞漁船一死一傷 港警依業務過失致死罪嫌調查

2018-07-01 18:34

台東男釣客漲潮受困礁岩上 海巡人員拋救生圈助脫困

2018-07-01 17:47

影／桃園南崁交流道車禍 司機受傷送醫

2018-07-01 16:29

公親變事主 員警受理狗咬人案洩主人個資吃官司

2018-07-01 15:53

颱風環流風浪大 男子游泳一度受困中央山脈烏岩角

2018-07-01 15:28

影╱酒駕雙載自撞對向車1死1傷 廂型車挨撞卻肇逃

2018-07-01 15:25

轎車撞機車 空軍曾姓下士涉肇事逃逸

2018-07-01 14:39

行人違規也要讓 機車撞死違規婦判賠43萬

2018-07-01 11:48

兩惡男性侵少女還強拍影片 最高院判有罪定讞

2018-06-22 12:55

在公司茶水間切水梨 女助理突遭老闆強行擁抱

2018-06-16 17:25

油輪擱淺民眾已聞到油味 解體拖離評估中

2018-06-15 14:52
看更多

熱門文章

可以讓我咬一口嗎？公園男孩想吃餡餅 話裡有洋蔥

2018-07-02 10:20

未成年男逆向撞死重機駕駛 車友慟：冰箱躺的是好人

2018-07-02 11:57

讓女友吃搖頭丸助興赤裸暴斃 他沒報警還下樓買飲料

2018-07-01 14:27

重機與無照駕駛少年對撞 重機騎士身亡

2018-07-01 21:07

老翁染毒30年 中山區房產全賣掉買毒

2018-07-01 21:07

滂沱大雨稍歇 彰化縣中古車行竄出嚇人濃煙

2018-07-02 10:25

永安廟公懷疑女姓友人另結新歡 勒死大陸籍女子

2018-07-01 21:37

悶死腦麻妹後自戕 失業男案發前傳簡訊

2018-07-01 18:33

苗縣長才帶隊查過的KTV前又聚眾咆嘯 警開2槍逮3人

2018-07-02 10:35

疑長期照顧壓力 兄殺腦麻妹再自殺亡

2018-07-01 18:06

「愛的小手」活活打死女網友1歲兒 碩士判7年半

2018-07-02 11:12

影／桃園南崁交流道車禍 司機受傷送醫

2018-07-01 16:29

意外？自殺？ 巨陞董座夫婦 確定生前墜崖

2018-07-02 01:00

搬家行李以「眾女友」署名 但這箱是空的超悲情

2018-07-02 10:47

影╱酒駕雙載自撞對向車1死1傷 廂型車挨撞卻肇逃

2018-07-01 15:25

公親變事主 員警受理狗咬人案洩主人個資吃官司

2018-07-01 15:53

妻與小王全裸躺床夫怒告 不能證明有「嘿咻」不起訴

2018-07-01 14:39

悲劇！兄將身障妹殺死 遺書向父母道歉卻未提胞妹

2018-07-01 19:50

收錢卻沒關照賭博電玩？分局長之子詐欺判無罪

2018-07-02 10:41

兄悶死肢障妹自殺 預約傳送死亡簡訊

2018-07-02 00:49

竹市TOYOTA營業所遭潑漆 3輛展示車受損

2018-07-02 10:39

只為自己利益！泰雅族人盜伐越原民規範紅線

2018-07-01 19:25

高雄永安婦人遭勒斃命案 岡山警10小時逮廟祝破案

2018-07-02 10:07

香港學生騎機車誤上國道 暖男護航8公里下交流道

2018-07-01 19:19

趕處理案件警車與轎車擦撞 轎車陳姓駕駛不治

2018-07-01 15:34

影／貨車翻覆眼前 後方駕駛：腦中浮出人生跑馬燈

2018-07-02 09:45

中彰投大雨滂沱國道狀況多 「水漂現象」釀三車連撞

2018-07-02 11:40

看女友吸毒斷氣 他買飲料續拉K

2018-07-02 01:04

疑她交男友 廟祝勒死陸女

2018-07-02 01:13

雜貨輪撞漁船一死一傷 港警依業務過失致死罪嫌調查

2018-07-01 18:34

遊覽車撞斷新莊省道路燈嚴重塞車 司機肇事逃逸

2018-07-02 11:10

原民砍扁柏變賣 不符傳統判有罪

2018-07-02 01:24

物理治療師由美返台工作罹重病 疑心情不佳墜樓亡

2018-07-02 11:33

男護理師是狼！ 針孔偷拍同事更衣被逮

2018-07-02 11:12

颱風環流風浪大 男子游泳一度受困中央山脈烏岩角

2018-07-01 15:28

調查局線民涉運毒 在美與被捕女友一起關3年

2018-07-01 19:51

見警車心虛停路旁 眼尖巡警查獲槍械

2018-07-01 14:45

婦產科醫師屢伸鹹豬手 嘉義護理師相互提醒

2018-07-02 11:29

高港漁船相撞意外 1意識清醒1急救中

2018-07-01 16:31

母車禍身亡留下便當 廚師兒痛哭：母親最後一堂課

2018-07-02 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top