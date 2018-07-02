老婦騎三輪車遭撞後中風 直行騎士肇責低仍賠13萬
蔡姓老婦2014年12月間騎乘三輪車行經台中大甲中山路一段由北往南方向，準備在龍潭路交岔路口左轉時，黃姓男子騎乘機車沿中山路一段由南往北直行，兩人發生擦撞，老婦倒地送醫救治救回一命，家屬指控車禍導致婦人中風臥床，生活無法自理，向黃男求償562萬元，台中地院法官認為，醫學上無法證實這起車禍導致中風，蔡婦反倒須負6成肇事責任，判黃男賠償13萬6510元，可上訴。
74歲蔡婦平時撿拾回收，當天騎乘載有物品的三輪車行經無號誌交岔路口準備左轉，黃男遇到老婦因而人車摔倒向前滑行，撞及對方人車，台中車禍事故鑑定委員會鑑定蔡婦駕駛跨越分向限制線搶先左轉，為肇事主因。黃男未充分注意車前狀況減速慢行，為肇事次因，刑事部分黃男被依過失傷害罪處拘役20日，得易科罰金。
蔡婦家屬認為車禍造成婦人胸壁、肩部及腹壁挫傷以及中風、腰貾椎關節退化，失去日常生活功能。黃男則稱婦人中風狀況出現在車禍發生後數小時，應非當下撞擊所造成，兩者間應無因果關係。
法醫研究所鑑定結果，婦人長期有高血壓、昏眩症狀等，無法排除車禍時已有大腦血管栓塞病症，且婦人的中風性腦病變不為外力所致，研判中風與車禍關聯性極低，法官認定婦人中風傷害結果與車禍沒有因果關係，家屬求償的看護費、增加的生活支出都不予賠償，但黃男仍須依肇事比例賠償13萬6510元醫藥費與精神慰撫金。
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