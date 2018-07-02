老婦騎三輪車遭撞後中風 直行騎士肇責低仍賠13萬

2018-07-02 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



蔡姓老婦2014年12月間騎乘三輪車行經台中大甲中山路一段由北往南方向，準備在龍潭路交岔路口左轉時，黃姓男子騎乘機車沿中山路一段由南往北直行，兩人發生擦撞，老婦倒地送醫救治救回一命，家屬指控車禍導致婦人中風臥床，生活無法自理，向黃男求償562萬元，台中地院法官認為，醫學上無法證實這起車禍導致中風，蔡婦反倒須負6成肇事責任，判黃男賠償13萬6510元，可上訴。

74歲蔡婦平時撿拾回收，當天騎乘載有物品的三輪車行經無號誌交岔路口準備左轉，黃男遇到老婦因而人車摔倒向前滑行，撞及對方人車，台中車禍事故鑑定委員會鑑定蔡婦駕駛跨越分向限制線搶先左轉，為肇事主因。黃男未充分注意車前狀況減速慢行，為肇事次因，刑事部分黃男被依過失傷害罪處拘役20日，得易科罰金。

蔡婦家屬認為車禍造成婦人胸壁、肩部及腹壁挫傷以及中風、腰貾椎關節退化，失去日常生活功能。黃男則稱婦人中風狀況出現在車禍發生後數小時，應非當下撞擊所造成，兩者間應無因果關係。