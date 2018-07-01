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曳引車疑轉彎失控翻覆 滿車瀝青差點倒入商店

2018-07-01 22:13聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市鳳仁路今天下午發生一起翻車事故，一部滿載瀝青原料的曳引車疑似轉彎失控翻覆路面，整車原料倒在路面上，險些波及路旁便利商店。警方指出，開車的殷姓卡車司機受傷送醫，傷勢不嚴重，酒測值為零，所幸翻車時沒有影響其他車輛或路人。

仁武警分局指出，今天下午4點多，一輛營業用曳引車在鳳仁路與永宏巷口失控翻車，車子恰巧倒在轉角便利商店之前，車斗內的柏油路面原料傾倒在地，除駕駛受傷送醫外，無其他人員傷亡或車輛受損，仁武派出所員警到場指揮交通，並通知肇事車輛人員清理現場，直至入夜才結束作業，事故現場交通已恢復。

一輛滿載瀝青碎砂的曳引車翻覆在地，險些波及路旁便利商店。記者徐白櫻／翻攝
一輛滿載瀝青碎砂的曳引車翻覆在地，險些波及路旁便利商店。記者徐白櫻／翻攝
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高市鳳仁路發生翻車事故，所幸沒有其他人車受波及。記者徐白櫻／翻攝
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