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重機與無照駕駛少年對撞 重機騎士身亡

2018-07-01 21:07聯合報 記者江孟謙╱即時報導

今天傍晚5時許，43歲曾姓男子騎著重機，行經新北汐止汐萬路三段五指山國軍公墓附近，與對向無照騎車的16歲胡姓少年相撞，救護人員到場時，重機騎士已無生命跡象，緊急送醫仍於6時許宣告不治。

警方調查，曾男今天騎重機沿汐萬路下山時，與上山的胡姓少年對撞，曾送醫不治，胡則是右肩骨折，經調查，雙方都未飲酒，車禍原因警方目前仍在調查中。

汐萬路今天下午發生重機騎士與無照駕駛少年車禍，重機騎士送醫不治。記者江孟謙／翻攝
汐萬路今天下午發生重機騎士與無照駕駛少年車禍，重機騎士送醫不治。記者江孟謙／翻攝
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重機國軍車禍

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