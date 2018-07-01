只為自己利益！泰雅族人盜伐越原民規範紅線

2018-07-01 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園李姓原住民砍伐扁柏遭判刑7個月，為釐清其行為是否具正當性，法院除函詢各主管單位，也請2名學者深入鑑定原民活動地點，及傳統利用扁柏的文化關聯性，認定該地點雖處原住民族地區，但李「行為」不符原民利用規範。

原住民族委員會函覆指出，該處既非法定原民傳統領域，也不是法定原民土地，但也強調現行法令不足，原住民對自然資源主張，並未隨國家主權建立而消失。

政治大學民族學系副教授官大偉鑑定，該地點位於夫婦山北側溪谷，是周邊雪霧鬧、巴陵等多個泰雅族部落間狩獵採集區交接處，而泰雅部落群對於共同獵場、領域，負有一定守護照顧責任，從單一到整體泰雅族判斷，都有傳統領域關聯。

法官考量，本案件爭議地點的定調，將來可能影響類似刑案判斷標準，有關原住民族地區、原住民族傳統領域土地，雖然行政機關公告、認定可作為參考，但不應該是唯一的標準。

也就是說，本件案發地雖然未經行政機關明確公告、定性，但透過學者廣泛分析，認定仍屬於原住民族地區，或是原住民族傳統領域土地。

法官也認為，原住民族利用自然資源的界線，應該要避免先入為主、狹隘的認定立場，規範目的以原住民族及其傳統文化為出發點。