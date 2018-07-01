行人違規也要讓 機車撞死違規婦判賠43萬

2018-07-01 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



沈姓男子前年騎機車行經台中健行路由東往西方向，64歲魏姓婦人正好行走穿越健行路，沈男閃避不及兩人擦撞，婦人倒地顱內出血送醫不治，三名子女向他求償645萬元，沈男認為當時他是綠燈直行，婦人貿然穿越馬路讓他閃避不及，台中地院法官依交通安全規則，認定縱然行人違規穿越道路，汽車仍應禮讓行人先行，沈男有6成肇事責任，扣除強制險理賠金，三名子女共獲賠約43萬元，可上訴。

判決指出，道路交通安全規則規定在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道，必須經由行人穿越設施穿越，不得在100公尺範圍內穿越道路；也規定汽車行經行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，都應暫停讓行人先行通過。

法官認為道路交通安全規則條文意旨在於確立路口行人優先，縱使行人違規穿越道路，汽車仍應禮讓行人先行，沈男騎乘機車若能注意車前狀況、減速慢行，隨時作停車準備，應能發現違規穿越道路的婦人，及時閃避避免事故發生，認定沈男須負6成肇事責任。

沈男認為，他以30、40公里時速騎車，事故地點為無號誌交岔路口，婦人穿越地點附近47.5 公尺處有華興街行人穿越道，這裡屬禁止行人穿越路段，婦人違規穿越才發生意外；且婦人年事已高有慢性病，加重死亡因子，他認為求償過高。

刑事部分，法官認為被害人在設有行人穿越道100公尺範圍內，未依規定經由行人穿越道穿越道路為肇事主因，但沈男行為也有過失，依過失致死罪判他6月徒刑，得易科罰金。