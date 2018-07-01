協助業者行賄官員 前桃園市政顧問遭判刑

2018-07-01 08:56 中央社 桃園1日電



桃園市政府前市政顧問鄭義雄、前經發局副局長王允宸涉嫌收賄包庇違章工廠問題，案經桃園地院審理終結，2人分別依貪瀆交付賄賂罪，以及不違背職務收賄罪判刑，全案仍可上訴。

法院調查發現，建築鋼筋加工製造廠商高亨公司，2013年9月在桃園市平鎮區農地闢建違章工廠，2年後遭市府查獲未有工廠登記，不但停工開罰，甚至面臨拆除的命運，因此找上鄭義雄，請他幫忙牽線，引薦時任經發局副局長的王允宸。

判決指出，周姓業者先給了鄭義雄新台幣5萬元作為酬謝，兩人並於2015年7月23日中午，邀請王允宸到市府附近熱炒店餐敘，除直接告知「目的」，結束後，鄭義雄也將周姓業者裝有10萬元現金的茶葉轉交給王允宸，鄭義雄事後還打電話提醒王「茶葉要放好，這樣聽懂喔」。但過程全遭檢調跟監掌握，收網逮捕3人。

王允宸開庭時曾表示，下班後才發現茶葉罐裡有10萬元，沒有退是因鄭義雄是「市長乾爹」，深怕被誤會自己不賣鄭義雄面子，不過他也坦言錢最後拿去繳帳單，就是「一念之貪，拖了幾天就麻痺了」，強調有退回第二次，但否認有對價關係或收受賄絡的意圖。

全案行賄後，高亨仍遭開罰。法官傳喚相關證人及證物，認為王允宸身為公務員竟貪圖利益，罔顧國家社會利益，因此依貪污治罪條例之不違背職務收受賄絡罪，判處4年2月徒刑、褫奪公權4年；鄭義雄玷汙公務員節操，和周姓副總同依交付賄絡罪判刑6個月、褫奪公權1年。

案發後，鄭義雄被拔除市政顧問一職，王允宸則被免職。