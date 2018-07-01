防青少年犯罪護暑期治安 台南首次青春專案聯合稽查

2018-07-01 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



各級學校陸續放暑假，每年一到暑假青少年車禍、打架等脫序行為大增，暑期安全成為各界關切焦點，台南市政府特別在今晚11點到明天凌晨3點，結合各單位執行「青春專案首次聯合稽查」，希望提升青少年暑期安全，降低青少年偏差行為及被害事件。

台南市青少年相關治安事件層出不窮，以四分局所轄安平區為例，轄內MUSE夜店、沐夏美容護膚、品宴庭園餐廳 (BMW表演秀)、香格餐廳(春天視廳歌唱)、臺南大舞廳等業者，屢遭民眾投訴有酒醉鬧事、妨害安寧、營業項目不符、甚至有經營色情，更多次發生治安事件，影重影響安平地區治安狀況。

四分局對此表示，分局已針對深夜容留青少年及聚眾鬥毆等加強查察取締，並移送法辦；同時行文市府列入特種工商聯合稽查對象加強查察，聯合市府各機關針對業管內容取締不法。

四分局指出，MUSE夜店及沐夏美容護膚於去年底及年初因臨檢及行政干預等作為，致客人數減少而自行停止營業；品宴庭園餐廳(BMW表演秀)、香格餐廳 (春天視廳歌唱)及臺南大舞廳等3間，經市府各單位聯合稽查，分別以違反建築法、室內裝修不符、有違公共安全、違反土地分區使用等情，要求限期改善或勒令停業等處分。

另四分局管區府城KTV今年已多次有酒客、青少年打架鬥毆，還發生未成年少女深夜在內消費最後竟跳樓案件，長期治安事件頻傳。

對此四分局表示，該店家長期未負起社會責任，放任客人在內滋事，加強臨檢等手段，「防制取締成果卓著」，包括查獲施用三級毒品7人，罰鍰總計14萬元；查獲聚眾鬥毆案件2件8人，全數移送檢方及少年法庭偵辦審理中。

另以社會秩序維護法及兒童、少年福利權益保障法，裁處店家罰鍰4萬1千元，另3件送市府裁罰中；臨檢時段在該店查獲通緝犯2人、尋獲失蹤人口2人及清查治安顧慮人口95人，臨檢班次達213班次；於周遭附近執行交通稽查，針對惡性違規闖紅燈、無照駕駛、逆向行駛、改裝車輛等違規行為，祭出198張罰單；最近金府城KTV已未再發生重大聚眾鬥毆事件，警方認為「防制成效良好」。

今晚市府動員所屬工務、教育、消防、社會、勞工、經發、都發、衛生、警察等各局處及校外會、監理站等單位聯合稽查，出發前在第四警分局集結舉辦勤前教育。

代理市長李孟諺表示，青春專案除防制青少年受害與犯罪，市府每年結合各局處辦理各項活動，就是希望讓青少年在暑假期間能走到戶外參與活動，拓展交友視野以強化身心發展，並透過相關稽查、取締來避免青少年參加不正當活動，進而受到威脅利誘。

李孟諺呼籲青少年朋友們應多走出戶外，多從事有益身心的活動，不要讓自己的寶貴青春留白。他強調，青少年暑假期間人身安全非常重要，青少年是國家重要資產，也代表國家的未來，政府有責任及義務營造安全健康的環境。

台南市警局表示，暑假期間將針對青少年經常出入的網咖、保齡球館、撞球館、KTV及電影院等場所，加強檢查公安設備，全力防止潛在危險。

為防止暑假期間青少年涉足不良場所，或受黑幫利誘加入幫派，產生吸毒、飆車、性交易等偏差行為，確保暑期青少年安全活動空間，警方也將與市府各局處合作，防制暑期青少年犯罪。