親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

梅西掰掰！法國姆巴佩下半場連中兩元 4:3淘汰阿根廷晉8強

防青少年犯罪護暑期治安 台南首次青春專案聯合稽查

2018-07-01 00:25聯合報 記者周宗禎╱即時報導

各級學校陸續放暑假，每年一到暑假青少年車禍、打架等脫序行為大增，暑期安全成為各界關切焦點，台南市政府特別在今晚11點到明天凌晨3點，結合各單位執行「青春專案首次聯合稽查」，希望提升青少年暑期安全，降低青少年偏差行為及被害事件。

台南市青少年相關治安事件層出不窮，以四分局所轄安平區為例，轄內MUSE夜店、沐夏美容護膚、品宴庭園餐廳 (BMW表演秀)、香格餐廳(春天視廳歌唱)、臺南大舞廳等業者，屢遭民眾投訴有酒醉鬧事、妨害安寧、營業項目不符、甚至有經營色情，更多次發生治安事件，影重影響安平地區治安狀況。

四分局對此表示，分局已針對深夜容留青少年及聚眾鬥毆等加強查察取締，並移送法辦；同時行文市府列入特種工商聯合稽查對象加強查察，聯合市府各機關針對業管內容取締不法。

四分局指出，MUSE夜店及沐夏美容護膚於去年底及年初因臨檢及行政干預等作為，致客人數減少而自行停止營業；品宴庭園餐廳(BMW表演秀)、香格餐廳 (春天視廳歌唱)及臺南大舞廳等3間，經市府各單位聯合稽查，分別以違反建築法、室內裝修不符、有違公共安全、違反土地分區使用等情，要求限期改善或勒令停業等處分。

另四分局管區府城KTV今年已多次有酒客、青少年打架鬥毆，還發生未成年少女深夜在內消費最後竟跳樓案件，長期治安事件頻傳。

對此四分局表示，該店家長期未負起社會責任，放任客人在內滋事，加強臨檢等手段，「防制取締成果卓著」，包括查獲施用三級毒品7人，罰鍰總計14萬元；查獲聚眾鬥毆案件2件8人，全數移送檢方及少年法庭偵辦審理中。

另以社會秩序維護法及兒童、少年福利權益保障法，裁處店家罰鍰4萬1千元，另3件送市府裁罰中；臨檢時段在該店查獲通緝犯2人、尋獲失蹤人口2人及清查治安顧慮人口95人，臨檢班次達213班次；於周遭附近執行交通稽查，針對惡性違規闖紅燈、無照駕駛、逆向行駛、改裝車輛等違規行為，祭出198張罰單；最近金府城KTV已未再發生重大聚眾鬥毆事件，警方認為「防制成效良好」。

今晚市府動員所屬工務、教育、消防、社會、勞工、經發、都發、衛生、警察等各局處及校外會、監理站等單位聯合稽查，出發前在第四警分局集結舉辦勤前教育。

代理市長李孟諺表示，青春專案除防制青少年受害與犯罪，市府每年結合各局處辦理各項活動，就是希望讓青少年在暑假期間能走到戶外參與活動，拓展交友視野以強化身心發展，並透過相關稽查、取締來避免青少年參加不正當活動，進而受到威脅利誘。

李孟諺呼籲青少年朋友們應多走出戶外，多從事有益身心的活動，不要讓自己的寶貴青春留白。他強調，青少年暑假期間人身安全非常重要，青少年是國家重要資產，也代表國家的未來，政府有責任及義務營造安全健康的環境。

台南市警局表示，暑假期間將針對青少年經常出入的網咖、保齡球館、撞球館、KTV及電影院等場所，加強檢查公安設備，全力防止潛在危險。

為防止暑假期間青少年涉足不良場所，或受黑幫利誘加入幫派，產生吸毒、飆車、性交易等偏差行為，確保暑期青少年安全活動空間，警方也將與市府各局處合作，防制暑期青少年犯罪。

市警局指出，將針對轄內易滋事處所治安狀況，統計各項犯罪數據，配合110受理報案系統提供民眾報案類別及路段，以大數據觀念交叉比對分析，整理出轄內易滋事及易涉毒路段及店家，規劃強力臨檢路檢、封樓掃蕩及交通稽查，另以「第三方警政」方式，報請市府單位列入聯合目標加強稽查，有違反公安或建築法即處以罰鍰或禁止營業，可有效遏止轄內易滋事處所發生不法案件。

台南警方結合各單位首次大規模青春專案聯合稽查，員警出發前討論勤務內容。 圖/員警...
台南警方結合各單位首次大規模青春專案聯合稽查，員警出發前討論勤務內容。 圖/員警提供
分享
台南警方結合各單位首次大規模青春專案聯合稽查，員警出發前討論勤務內容。 圖/員警...
台南警方結合各單位首次大規模青春專案聯合稽查，員警出發前討論勤務內容。 圖/員警提供
分享

臨檢KTV公安

相關新聞

笨賊兩度撬門鎖失敗還弄壞工具 以失手求減刑遭駁回

2018-06-30 20:15

影／為了還債少年當車手 錢沒領到就被警逮

2018-06-30 19:40

慣竊連遺書都偷 高雄警追回家屬感動

2018-06-30 12:07

賣車未過戶被開去行竊 保全被當竊賊法官判無罪

2018-06-30 11:43

新店產業道路農用搬運車翻覆 駕駛倒臥血泊身亡

2018-06-30 11:35

影╱騎單車經水泥廠遇死劫 遭混凝土車輾斃

2018-06-30 11:02

機車未定檢別鐵齒 移動式辨識大稽查被拍到罰2千

2018-06-30 10:35

勞保黃牛詐保7千萬 台大醫師也被起訴

2018-06-30 00:46

有了心上人要妻「別回來了」 法官：想都別想

2018-06-29 23:07

「館長」陳之漢告網友恐嚇 最後跟他挨告結果一樣

2018-06-29 19:43

兩惡男性侵少女還強拍影片 最高院判有罪定讞

2018-06-22 12:55

在公司茶水間切水梨 女助理突遭老闆強行擁抱

2018-06-16 17:25

油輪擱淺民眾已聞到油味 解體拖離評估中

2018-06-15 14:52
看更多

熱門文章

嗆地勤「我在行政院上班」 女子委屈：我中度肢障

2018-06-30 16:27

按摩棒助性、一夜二次 保命光碟讓他全身而退

2018-06-30 11:55

悲！放暑假第1天 南華大二學生墜樓身亡

2018-06-30 07:54

士林夜市商圈火警 大量濃煙竄出

2018-06-30 10:56

狂打台電「1911」Ａ好康 台南「119」接到手軟

2018-06-30 15:18

養父過世15年 她聲請終止收養照顧中風生母獲准

2018-06-30 20:19

三重客運公車連撞10機車 險撞進消防分隊

2018-06-30 15:10

影╱嘉縣5樓住宅火警 4人受困全數救出

2018-06-30 11:45

影╱騎單車經水泥廠遇死劫 遭混凝土車輾斃

2018-06-30 11:02

別被Line剝皮酒店機器人騙？警公佈「詐騙金句」

2018-06-30 14:23

政府新南向政策造福詐騙集團 外籍車手大舉來台撈錢

2018-06-30 14:30

機車未定檢別鐵齒 移動式辨識大稽查被拍到罰2千

2018-06-30 10:35

台中夜店瘋傳女舞者SM派對影片 警上門臨檢查不法

2018-06-30 15:10

影╱台南工廠火警 面膜易燃廢料冒無名火

2018-06-30 12:49

影╱濃煙火勢中 嘉縣消防員破窗救出2女1嬰

2018-06-30 13:18

食品店色員工 叫女同事掃倉庫藉機伸魔爪

2018-06-30 14:16

3萬元買奧迪權利車卻是贓車 警抓5人闖空門

2018-06-30 15:08

瓦斯軟管老舊破損 基隆一老翁疑一氧化碳中毒送醫

2018-06-30 20:39

影╱馬國情侶來台打工當車手 桃園機場落網遭收押

2018-06-30 10:14

毒品藏內褲被逮 竹東警眼尖發現拉鍊未拉

2018-06-30 14:06

慣竊連遺書都偷 高雄警追回家屬感動

2018-06-30 12:07

被控涉外患 退役少將許乃權不起訴

2018-06-30 21:07

影／消防隊的安比蘭斯女孩 盼大家珍惜救護資源

2018-06-30 11:11

男抓海螺時疑似抽筋溺水 送醫急救後不治

2018-06-30 18:52

雷雨胞讓台中筏子溪水爆漲 6人困沙洲警消助脫困

2018-06-30 22:11

影╱西施突發奇想植霸王睫毛 尿遁落跑警追送辦

2018-06-30 12:08

對大女生襲胸 色狼自責：我手犯賤

2018-06-30 11:04

閱覽室見女子離開座位 拿走行動電源充電竊盜罪送辦

2018-06-30 11:34

新店產業道路農用搬運車翻覆 駕駛倒臥血泊身亡

2018-06-30 11:35

數百簡訊辱罵老闆 法院判開除有理

2018-06-30 12:21

女子燒炭輕生 警消速到破窗及時救回一命

2018-06-30 14:39

預防犯罪如電音趴 基隆暑假第一天活力綻FUN

2018-06-30 12:51

賣車未過戶被開去行竊 保全被當竊賊法官判無罪

2018-06-30 11:43

笨賊兩度撬門鎖失敗還弄壞工具 以失手求減刑遭駁回

2018-06-30 20:15

影／為了還債少年當車手 錢沒領到就被警逮

2018-06-30 19:40

假網拍詐騙滲入臉書、Line 警籲民眾要有防詐意識

2018-06-30 13:12

失業男挨餓流落街頭 暖警帶回果腹並找地方安置

2018-06-30 11:43

放暑假囉！保護青少年 新北警今晨擴大聯合稽查

2018-06-30 09:49

防青少年犯罪護暑期治安 台南首次青春專案聯合稽查

2018-07-01 00:25

套救生圈、拋救生繩 桃市消防率200幼童水域救援

2018-06-30 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top