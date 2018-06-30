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中國附醫也爆洗腎機接錯管 院方聲明承認

暑假親水節真好玩 警犯罪預防宣導避免青少年受害

2018-06-30 15:18聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

暑假到！北市警局中正二分局，鼓勵青少年在炎炎夏日從事正當休閒活動，今天下午在北市自來水園區舉辦「臺北親水節暨青春專案─青春無毒、漾一夏」，市長柯文哲還有熊讚到現場同歡，警方以遊戲做犯罪預防宣導，大小朋友樂開懷。

中正二分局表示，今日針對青少年宣導，防制少年從事犯罪、避免兒少遭受性剝削、水域安全、求職安全、交通安全，並宣導反毒及反詐騙等觀念，避免青少年成為被害對象，現場以遊戲互動，贈犯罪預防宣導品，大小朋友樂開懷。

人氣王熊讚和警察一起同歡。圖／中正二分局提供
人氣王熊讚和警察一起同歡。圖／中正二分局提供
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市長柯文哲開心參與犯罪宣導活動。圖／中正二分局提供
市長柯文哲開心參與犯罪宣導活動。圖／中正二分局提供
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暑假到，警方今天在北市自來水園區進行犯罪預防宣導。圖／中正二分局提供
暑假到，警方今天在北市自來水園區進行犯罪預防宣導。圖／中正二分局提供
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詐騙柯文哲求職

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