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數百簡訊辱罵老闆 法院判開除有理

2018-06-30 12:21中央社 台北30日電

台北市一家顧問公司不滿曹姓員工以數百封簡訊侮辱老闆識人不明，開除曹男後向法院請求確認僱傭關係不存在。高院認為，曹男行為已達重大侮辱，開除合法，日前判決公司勝訴。

台灣高等法院判決書指出，曹姓男子民國104年3月起任職顧問公司，同年5月即遭公司以工作能力不足為由開除。

曹姓男子不滿遭開除，打官司要求公司照給薪資勝訴確定。但公司不滿曹男屢以簡訊辱罵老闆與同事，105年2月二度開除曹男，並請求法院確認僱傭關係不存在，一審勝訴，曹男不服上訴至高院。

顧問公司向高院主張，曹姓男子從104年5月到105年6月間，共傳送719則手機簡訊給老闆，另傳數百則簡訊給同事，已符合勞動基準法對雇主等人有重大侮辱行為規定，開除合法。

曹姓男子則主張，簡訊內容並非以使人難堪為目的，且當時雙方為訴訟劍拔弩張，他深感委屈才以平時用語習慣寫簡訊，不達重大侮辱程度，而且公司未採取漸進式懲戒手段，即第二度開除，有違最後手段性原則。

判決指出，曹姓男子曾傳「你讓呂布當軍師，讓諸葛亮當先鋒武將！？汝之用人，豈能不亡」「你的自戀，真是夠了！亡國亡種，夫復何用」等簡訊給老闆，還罵同事「無能又無恥，著實可恨無比」。

高院承審合議庭認為，曹姓男子將老闆比為古代庸君、亡國之君，以自戀、不知謙和形容老闆，還以阿斗、無能、無恥、混等字眼形容同事，訊息數量多達數百則，足使老闆、同事難堪，已屬重大侮辱行為。

合議庭認為，曹姓男子的侮辱行為嚴重破壞老闆與同事的信任關係，並影響工作場合和諧與士氣，顧問公司依勞基法規定開除曹男符合比例原則，也無違最後手段性原則，判顧問公司勝訴，全案可上訴。

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