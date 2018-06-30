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機車未定檢別鐵齒 移動式辨識大稽查被拍到罰2千

2018-06-30 10:35聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市環境保護局統計指出，近3年機車未定檢處分共計3677件，約占應到檢數的2.9%，在空品不良月份利用「移動式車牌辨識系統」，加強執行車牌辨識擴大稽查，使用中機車逾期未定檢者只要被拍到，將處以罰鍰2千元，車主不要心存僥倖。

基隆市環保局指出，為改善基隆市空氣品質，只要空氣品質指標不良月份，就會不定期於轄區內各路段、車站、市場、工業區等地點利用「移動式車牌辨識系統」進行擴大稽查，尤其針對基隆港空品維護區周圍道路增加車牌辨識稽查數，促使機車污染減量以提升市民與觀光客之好感度，經查證行駛中機車逾期限仍未完成定檢者，將依規定處以罰鍰，並禁止車籍異動。

環保局長賴煥紘說，由於車牌辨識系統有照相存證功能，基隆市環保局也呼籲機車族不要心存僥倖，以為未被稽查到，就可以不必實施排氣檢驗，因為「移動式車牌辨識系統」隨時就在你周邊。

依據空氣污染防制法規定，機車出廠滿5年以上，每年須依行照發照月份前後1個月間進行排氣檢驗，逾期未定檢者將處以2000元罰鍰。基隆市環保局已全面使用「移動式車牌辨識系統」擴大稽查，係於市區各車流量大之重要道路架設「移動式車牌辨識系統」，藉由影像拍攝車牌號碼，再比對行政院環境保護署之機車排氣定期檢驗資料庫，確認是否已完成當年度排氣檢驗，只要查到逾期未定檢的機車將依規定處以罰鍰。

環保局提醒，車籍資料如非戶籍地址或通訊地址，請車主親洽監理站進行更正，同時參考行照的發照月份前後1個月間完成機車排氣定期檢驗。

利用「移動式車牌辨識系統」，加強執行車牌辨識擴大稽查，使用中機車逾期未定檢者只要...
利用「移動式車牌辨識系統」，加強執行車牌辨識擴大稽查，使用中機車逾期未定檢者只要被拍到，將處以罰鍰2千元，車主不要心存僥倖。記者游明煌／翻攝
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利用「移動式車牌辨識系統」，加強執行車牌辨識擴大稽查，使用中機車逾期未定檢者只要...
利用「移動式車牌辨識系統」，加強執行車牌辨識擴大稽查，使用中機車逾期未定檢者只要被拍到，將處以罰鍰2千元，車主不要心存僥倖。記者游明煌／翻攝
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空氣品質監理站機車族

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