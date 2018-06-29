勞保黃牛詐保7000萬元 台大骨科名醫成共犯遭起訴

2018-06-29 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



檢廉清查勞保黃牛母子檔張馨方、李岳峰案，查出兩人從2011年起招攬年邁民眾，假裝身體失能詐領勞保津貼，另為瞞騙健保署，還聯手台大骨科醫師洪立維，6年來開立約300份不實診斷證明書，詐騙約7000萬元失能津貼，母子檔分到約1500萬元，洪則分到約200萬元。台北地檢署今依詐欺、偽造文書罪嫌起訴3人。

檢廉調查，母子多在中南部招攬年邁民眾，宣稱帶他們就醫，只要能拿到失能診斷證明書，就能請領失能津貼，勞保約可領40多萬元、健保可領數萬元至20多萬元。病患假裝不良於行等，若演技不佳，就乾脆用輪椅推病患進診間，假稱腿部失能等。核發失能津貼後，黃牛母子再抽成約30%作為佣金。

健保署根據失能給付等資料，發覺洪立維6年下來，開出約300張失能診斷證明書，且有病患複檢結果與診斷書內容不符，懷疑洪涉案，將全案函送台北地檢署指揮廉政署偵辦。

檢廉經過蒐證後，5月3日發動首波搜索，兵分3路搜索並約談母子檔等3名犯罪嫌疑人及7名證人；18日再會同廉政署約談多名犯罪嫌疑人、證人到案說明。母子先遭法院收押禁見，洪立維則坦承犯行，並繳交150萬元不法所得，希望獲自新機會。